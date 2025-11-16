¿De dónde han salido los 400 millones de euros en neumáticos que impulsan la exportaciones en Extremadura?

Extremadura es la comunidad autónoma que lidera el crecimiento de las exportaciones en lo que va de año. Oficialmente, hasta agosto los bienes vendidos al exterior por las empresas extremeñas ascendieron a 2.615 millones de euros, un 15,9% más que en el mismo periodo del año anterior, muy por encima del modesto 0,3% de incremento que se acumula a nivel nacional. La situación contrasta con la del inicio del año, cuando la región se movió en números negativos en lo que a exportación se refiere, cerrando el primer cuatrimestre con un balance del -1,3%. Sin embargo, la cosa cambió desde ese momento y las alzas mensuales en comparación a 2024 empezaron a dispararse: +24,1% en mayo; +28,5% en junio; +39,5% en julio; y +34,8% en agosto.

¿Qué fue lo que ocurrió a partir del quinto mes del año? La respuesta es que la provincia de Cáceres comenzó a exportar neumáticos en abundancia. En mucha. Miles y miles de unidades para turismos, motos, camiones o maquinaria. En peso, han sido 56.237,91 toneladas; y en valor, unos cuatrocientos millones de euros entre enero y agosto. Algo que parece extraño en una provincia que carece de una fábrica que justifique este incremento y donde, en principio, tampoco se conoce a ningún gran distribuidor capaz de moverse en estos volúmenes.

Estas piezas de caucho han supuesto un 40% de lo expedido por Cáceres en estos ocho meses, con una cifra que se aproximan a todo lo que exportó Extremadura en 2024 sumando dos de sus puntales en comercio exterior: frutas y verduras (239 millones) y corcho (206 millones). En ninguna otra provincia española han aumentado tanto las exportaciones como en la cacereña en 2025.

El gran salto, desde mayo

Entre enero y abril, la partida en cuestión se movió entre menos de dos millones de euros y algo más de tres millones. En mayo, pasó a ser de 26 millones; y a partir de ahí, se ha movido en unos noventa millones de euros cada mes.

Esta partida es la que está detrás del buen comportamiento del comercio exterior extremeño en 2025

Los envíos son casi todo de neumático nuevo, con los de turismo a la cabeza (187 millones), pero también los hay para camiones y autobuses (122), para maquinaria agrícola (30 millones), para motos (25 millones) y para maquinaria de la construcción, minería e industria (12 millones más).

Con Francia a la cabeza

Francia ha sido el principal cliente, con compras que suman 165,3 millones de euros; superando a Alemania (95,2 millones); Italia (38,9 millones); Hungría (23,5 millones) y Portugal (19,7 millones).

Con sede en Salamanca, Grupo Andrés Neumáticos es el principal distribuidor de este artículo de la península Ibérica. En el transcurso de 2024, la facturación de todo el grupo fue de 385 millones de euros, según se recoge en su página web. Ni siquiera este volumen llega a las cifras acumuladas hasta agosto por esta partida en Extremadura. Consultadas por este diario, fuentes de esta firma, referente del sector en España, no encuentran una explicación a dónde tienen origen estos datos.

Un poco más al sur, en la Sierra de Gata, está Neumáticos Motoval. Ubicada en Valverde del Fresno, esta empresa, que mantiene vínculos comerciales con Grupo Andrés, tiene un notable volumen de negocio, pero que queda lejos de estas cantidades: en lo que va de año ha rondado los 23 millones de euros. Además, aunque buena parte de ellos son envíos al exterior trabaja fundamentalmente con el cercano mercado portugués, lo que no se corresponde con los datos de comercio exterior.

Se ha vendido sobre todo para turismo, pero también para moto, camiones o tractores

A las cifras tampoco le encuentran explicación en la Asociación Nacional de Distribuidores e Importadores de Neumáticos (Adine) ni en el Consorcio Nacional de Industriales del Caucho. En este último se indica que en este crecimiento «se ven cosas muy extrañas que nosotros no podemos explicar porque no tenemos más información».

Agencia Tributaria y ministerio

Desde la Agencia Tributaria, que a través del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales es fuente de las cifras de comercio exterior que Economía vuelca posteriormente a su estadística, se precisa que el incremento experimentado por esta partida en la región no se compadece con la información que maneja este organismo público sobre las ventas extremeñas al exterior en 2025.

¿Podría tratarse entonces de un error en el tratamiento que se hace de estos datos a la hora de introducirlos en la base del Ministerio de Economía y Comercio? En el departamento que dirige el extremeño Carlos Cuerpo de inicio se reconoce que los números de 2025 muestran un avance de las exportaciones dentro del sector del neumáticos, especialmente hacia Francia y Alemania, que «no parece responder a un cambio en la actividad del sector». Sin embargo, se detalla, «hemos comprobado los datos procedentes de DataComex [la base del ministerio] y otros sistemas distintos (el de Aduanas y el de las Cámaras [de comercio] que se nutren de la misma fuente de datos) y todos ellos son coincidentes, lo que descarta un error técnico en la carga».

En este sentido, más que a un cambio estructural en las exportaciones del sector, el repunte, se considera, podría estar vinculado a «un ajuste administrativo de la empresa o criterios estadísticos». Y dentro de este tipo de cambios, la explicación que se apuna como «más probable» para esta subida está «en la metodología de asignación de Aduanas: las exportaciones se contabilizan según el domicilio fiscal o el NIF de la empresa exportadora, y no necesariamente por el lugar desde donde se envía físicamente el producto». Eso haría posible «que una empresa comercializadora haya cambiado su sede o su CIF a Extremadura, lo que haría que las exportaciones pasen a computarse allí, sin que ello implique necesariamente un aumento de la actividad productiva en la región», se concluye.