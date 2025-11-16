Lara Hernández (Sumar) pide el voto por Unidas por Extremadura y ve el bloqueo de Junts como una "estrategia suicida"

La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha garantizado que de cara a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre en la región extremeña, pedirán activamente el voto por la cabeza de cartel de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, con independencia de que no estén en la candidatura, dado que esta dirigente de Podemos también hizo campaña "proactiva" por Sumar en las generales.

Por tanto, ha asegurado que les encantaría desde Sumar formar parte de la campaña en esta autonomía, ha señalado Hernández en una entrevista concedida a Europa Press.

En cuanto a si Sumar formará parte o no de la candidatura de Unidas por Extremadura, coalición conformada por Podemos e IU, a los comicios adelantados del 21 de diciembre, Hernández ha explicado que la cuestión de las listas no está cerrada y que siempre van a apoyar los espacios de confluencia amplios.

"Bloqueo de Junts"

Por otra parte, y en cuanto a la situación nacional, Lara Hernández ha destacado que la legislatura avanza pese al anuncio de bloqueo de Junts, que enmarca de momento a un momento de "coyuntura" estratégica, y cree que los postconvergentes recapacitarán y se darán cuenta de que "no pueden sacar su agenda política" con PP y Vox.

"La pregunta aquí está en si Junts de alguna manera puede esperar que su agenda política salga adelante sin un Gobierno de coalición", ha manifestado en una entrevista con Europa Press para desgranar que sería una "estrategia suicida" para los propios intereses de la formación catalana "pensar que puede votar todo sistemáticamente con PP y Vox".

Sobre todo, ha subrayado, cuando Cataluña ha demostrado que es la comunidad "más refractaria" a las políticas de PP y Vox. Por eso mismo, ha advertido a Junts que trazar alianzas con estos partidos "no va a frenar la transferencia de votos a Aliança Catalana". "Estarían profundamente equivocados", ha apostillado.