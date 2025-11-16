El plan Inuncaex pasa a situación operativa 0 en el norte de Cáceres

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, y director del plan, Abel Bautista, ha firmado este domingo a las 00.00 horas la desescalada de situación operativa 1 a situación operativa 0 del Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones para Extremadura (Inuncaex) en las comarcas del norte de la provincia de Cáceres.

Esta alerta se declaró el pasado jueves en base a los parámetros hidrológicos y meteorológicos previstos para la provincia cacereña por fuertes lluvias, que permitían prever la posibilidad de inundaciones.

Así iba el río Jerte en Navaconcejo cuando se mandó la alerta por inundaciones / El Periódico

En estos momentos, la estación SPIDA de Valdeíñigos se mantiene en nivel amarillo, manteniéndose estable, según informa la Junta en una nota.

5.647 llamadas al 112

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha recibido un total de 5.647 llamadas y gestionado 1.213 incidentes, de los cuales al menos 136 están relacionados con los fenómenos meteorológicos adversos derivados de la borrasca Claudia a su paso por Extremadura.

Estos incidentes han consistido en 136 asistencias técnicas motivadas por la necesidad de achiques, limpieza de calzada por árboles, ramas y/o diversos objetos que impiden la normal circulación; presencia de balsas de agua en la calzada, incidentes relacionados con el suministro o cableado eléctrico, y retirada de objetos desplazados como carteles, contenedores o plásticos.

En este mismo periodo se han gestionado un total de 74 incidentes por accidente de tráfico de los cuales han sido 20 en casco urbano y 54 en ámbito interurbano.