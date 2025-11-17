El adiós definitivo al spam telefónico: así puedes evitar este tipo de llamadas

Las llamadas molestas en los momentos más inoportunos, el 'vishing' , o las llamadas fantasma son solo algunos de los ejemplos de spam telefónico que cada vez más usuarios reciben. Este tipo de llamadas no solo interrumpen el día a día, sino que también pueden suponer riesgos de seguridad. Desde las redes sociales de la Policía Nacional advierten sobre este tipo de llamadas y añaden una serie de recomendaciones para evitarlas.

Ponle fin a estas llamadas

Afortunadamente, los dispositivos de Apple cuentan con funciones que permiten a los usuarios tomar el control de sus llamadas. Apple ofrece dos opciones sencillas y eficaces:

Solicitar motivo de llamada: Al activar esta función, el teléfono no sonará ante llamadas de números desconocidos u ocultos. En su lugar, un asistente virtual pedirá a la persona que inicia la llamada que se identifique, indicando su nombre y el motivo de la llamada. El asistente también comprobará si el dueño del teléfono está disponible. El usuario podrá leer la transcripción del mensaje que deje la persona que llama y decidir si contesta o no. Esta opción permite filtrar llamadas de manera segura, sin perder información importante.

Esta opción envía directamente al buzón de voz cualquier llamada de números desconocidos u ocultos. El teléfono no sonará y el usuario no podrá contestarlas, aunque podrá revisar los mensajes dejados en el buzón de voz si lo considera necesario. Es una alternativa práctica para quienes buscan tranquilidad y desean minimizar interrupciones.

Recomendaciones

Para asegurar que las llamadas importantes nunca se pierdan, es recomendable añadir a la lista de contactos los números de familiares, amigos, colegios de los hijos, médicos y cualquier otro contacto esencial. De este modo, incluso con las funciones de silenciar y filtrado activadas, estas llamadas aparecerán siempre en la pantalla del dispositivo.