En la carretera Ex-206
Un hombre sufre policontusiones por un accidente de tráfico a la altura de Santa Amalia
El 112 de Extremadura activó a última hora de este domingo a bomberos, sanitarios y Guardia Civil para atender a la víctima en el kilómetro 85
A.V.N.
El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura gestionó un incidente de tráfico relevante a última hora de este domingo, que se saldó con un hombre de 41 años herida en la carretera autonómica Ex-206, cerca de Santa Amalia, en la provincia de Badajoz
El accidente se registró a las 23.11 horas tras recibir una llamada alertando de un accidente de tráfico interurbano, consistente en la salida de vía de un vehículo en el punto kilométrico 85.
Como consecuencia del siniestro, una persona resultó herida, lo que motivó la movilización coordinada de diversos cuerpos de emergencia y seguridad.
Despliegue de Recursos
Desde el Centro 112 de Extremadura se activaron de inmediato diversos recursos para asistir al herido y asegurar la zona. Así, se desplazaron una unidad medicalizada con base en Don Benito, sanitarios del Punto de Atención Continuada (PAC) de Santa Amalia, patrullas de la Guardia Civil, una dotación del parque de Don Benito, pertenecientes al CPEI de Badajoz, para realizar las labores necesarias de excarcelación o auxilio y el equipo de guardia de mantenimiento de carreteras para señalizar y limpiar la vía.
Después de atender al herido en el lugar del accidente, los sanitarios optaron por evacuarlo al Hospital de Don Benito-Villanueva. Sufre policontusiones y su estado es grave.
