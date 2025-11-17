El turismo extremeño vuelve a marcar récord y logra en octubre su mayor cifra de empleo para este mes desde 2011

El sector turístico de Extremadura mantiene su tendencia al alza y bate otro récord con 28.614 afiliados a la Seguridad Social en octubre, la cifra más alta para este mes desde que comenzó la serie histórica en 2011, cuando el turismo regional contabilizaba 21.259 trabajadores.

Se trata de un incremento del 2,1% respecto al mismo periodo de 2024, es decir, 582 empleos más, según los datos difundidos este lunes por Turespaña.

Del total de afiliados, 20.719 son asalariados, un 2,6% más que un año antes, mientras que 7.895 corresponden a autónomos, un aumento interanual del 0,6%.

En comparación con octubre de 2019, el último año previo a la pandemia, el sector turístico extremeño suma 2.656 trabajadores más, lo que supone un crecimiento del 10,2%.

A nivel nacional, octubre cerró con 1.915.050 afiliados vinculados al turismo, un aumento del 2,7%.

En la línea de los datos de junio

Estos datos se asemejan a los obtenidos en junio, cuando la región alcanzó 28.994 afiliados a la Seguridad Social según los resultados de la Junta de Extremadura, también con el mayor dato desde el comienzo de la serie histórica para ese periodo y que representó un incremento del 0,07% interanual y un mayor número de autónomos, un 1,37 % más que en el mismo mes del año pasado.