Los ayuntamientos podrán solicitar hasta 70.000 euros para reformas en consultorios y centros de salud

La Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 70.000 euros para que los ayuntamientos realicen obras de mejora y reformas en los consultorios locales y centros de salud. El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes la nueva convocatoria de subvenciones para el año 2026, que cuenta con un presupuesto total de 1,01 millones de euros. "El objetivo es aumentar es aumentar la calidad de estos servicios públicos y la atención, por supuesto, a los extremeños en todo el territorio", ha destacado la consejera portavoz, Elena Manzano.

Entre las actuaciones subvencionables que se incluyen las destinadas a la ampliación de los consultorios, ya sea con nuevos elementos estructurales o la adaptación de otros espacios para uso sanitario. Las ayudas también cubren las obras de mantenimiento, mejora o construcción de helisuperficies para que los helicópteros del SES puedan acceder a estos centros sanitarios. La cuantía máxima subvencionable de las obras será de 70.000 euros en el caso de los consultorios locales y de 35.000 euros en el supuesto de las helisuperficies.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en rueda de prensa en Mérida / JUNTA DE EXTREMADURA

Servicios Sociales

Por otra parte, el Consejo de Gobierno también ha autorizado este martes la firma de los acuerdos de prórroga para el año 2026 delos convenios de colaboración con los ayuntamientos de Montijo, Moraleja y Vegaviana, y con la Mancomunidad Vegas Altas IV para la prestación de información, valoración y orientación de los Servicios Sociales de Atención Social Básica, con una aportación total de la Junta de Extremadura de 397.977 euros.

Estos convenios permiten seguir ofreciendo información, valoración y orientación a las necesidades y demandas de la población en materia de servicios sociales, una prestación que han venido ofreciendo las entidades locales de la región por sí solas o a través de fórmulas de gestión compartida.

Reunión del Consejo de Gobierno / Juntaex

Banco de Sangre

Dentro de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, el Consejo de Gobierno también ha autorizado la contratación del servicio de transporte y logística del Banco de Sangre de Extremadura por importe de 5,1 millones de euros.

El Banco de Sangre se encarga de la obtención, procesamiento, almacenamiento y distribución de la sangre, hemocomponentes, donaciones de sangre de cordón umbilical y leche materna en Extremadura, y necesita disponer de los medios de transporte suficientes para desarrollar sus labores de promoción.

Donaciones por los pueblos

También para desplazarse a obtener donaciones de sangre y de plasma mediante sus equipos de colectas (formados por médicos y enfermeros); para recoger las donaciones de sangre de cordón umbilical en los hospitales públicos que disponen de maternidad; y para recoger las donaciones de leche materna que las madres donantes han depositado en los hospitales del SES.

El transporte también es necesario para la distribución de los productos necesarios a los diferentes centros hospitalarios de Extremadura y, en el caso de la sangre de cordón, para el traslado de las unidades válidas para su conservación y almacenamiento, por convenio previo, con el Banco de Sangre y Tejidos de Barcelona.