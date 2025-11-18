Claudia deja los embalses extremeños casi al 60%, diez puntos más que hace un año

El paso de la borrasca Claudia por el oeste peninsular, que ha dejado lluvias intensas, fuertes rachas de viento y alertas meteorológicas en siete comunidades autónomas, entre ellas Extremadura, se ha traducido también en un importante aporte de agua a los embalses, el mayor desde marzo pasado. Así, los pantanos de la comunidad autónoma rozan al inicio de esta semana el 60% de su capacidad en las dos provincias extremeñas.

En total, las reservas hídricas de la comunidad autónoma suman 8.566 hectómetros cúbicos (hm³) de un potencial máximo de 14.444, lo que supone un 59,3% de su capacidad (59,4% en la provincia de Cáceres y 59,2% en la de Badajoz), diez puntos mejor que la situación en 2024 a estas alturas del año y casi 14 por encima de la media para esta misma semana a lo largo de la última década (45,5%).

De acuerdo a la información recopilada por la web especializada embalses.net, con datos del Ministerio para la Transición Ecológica y las confederaciones hidrográficas, tres de los seis embalses españoles que más agua han ganado en términos absolutos en estos siete días están en la región. Se trata de Alcántara, que ha ingresado 85 hm³; Gabriel y Galán, con un saldo positivo de 80 hm³; y Valdecañas, que ha aumentado sus reservas en 36 hm³.

De los otros tres, dos se ubican en la misma franja geográfica, en la que más se han dejado notar los efectos de la borrasca: Santa Teresa (Salamanca), situado en el curso alto del río Tormes, que ha llegado a desbordarse estos días, ha aumentado el agua que alberga en 107 hm³; y el de Ricobayo, algo más al norte, ya en la provincia de Zamora pero también en la cuenca del Duero (+51 hm³).

La mayor parte de los 272 hm³ de ganancia de los embalses extremeños en esta semana se ha contabilizado en la provincia de Cáceres, donde se ha incrementado en 251 hm³.

Próximos días

El efecto de este reciente episodio de intensas lluvias aún se dejará notar más a medida que las escorrentías hagan su trabajo y el agua continúe llegando a las presas. Por lo pronto, en conjunto, la reserva hídrica española ha subido por segunda semana consecutiva y alcanza los 29.886 hectómetros cúbicos (hm³), el 53,3% de la capacidad, tras incrementar el recurso almacenado en los últimos días en 1.094 hm³, el 2% del total.

El último informe facilitado por el ministerio califica de «abundantes» las precipitaciones registradas en la vertiente Atlántica y señala que además afectaron «considerablemente» a la Mediterránea.