Podemos, IU y Alianza Verde repiten coalición para frenar a la derecha "reaccionaria" y captar el descontento socialista

Podemos, IU y Alianza Verde repiten la coalición Unidas por Extremadura, que se presentará a las elecciones del 21D con el objetivo de frenar las políticas "reaccionarias" de la derecha y la ultraderecha desde la justicia social tras dos años en los que la presión fiscal ha recaído en la clase trabajadora. "Las sensaciones no pueden ser mejores", ha señalado Irene de Miguel, que encabeza la candidatura a la Asamblea acompañada por José Antonio González Frutos, David Araújo, Alba Soto y Nerea Fernández.

Entre los fichajes de la formación morada para esta legislatura destacan la alcaldesa de Madroñera, María José González, en el puesto 10 por Cáceres, y la portavoz de la plataforma Salvemos La Coronada, María José Blázquez, número 9 por Badajoz. Hay que mencionar también la ausencia de Joaquín Macías: el que fuera coordinador de IU hasta hace unos meses y pieza clave de la coalición no optará a la reelección tras dos legislaturas como diputado al impedirlo el código ético de IU.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en el pleno de la Asamblea. / Javier Cintas

Nueva oportunidad

En la presentación de las candidaturas este martes, Irene de Miguel ha reiterado que estas elecciones son un "experimento" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pero también "una oportunidad" para demostrar que Unidas tiene hueco en la política extremeña. Tras siete años de andadura, la coalición se presenta a las urnas convertida en referente para la izquierda nacional y con la previsión de crecer "de manera apabullante" como freno a la derecha y también, alternativa al descontento de la militancia socialista.

Actualmente Unidas por Extremadura es la fuerza minoritaria de la Asamblea de Extremadura con cuatro escaños. En las elecciones de mayo de 2023 obtuvieron un 6,01% de los votos y se quedaron a solo un diputado de poder conformar la mayoría absoluta con el PSOE (28).

Lucía Feijoo Viera

Voto progresista

De cara al 21D, De Miguel ha hecho un llamamiento a la gente que tiene "corazón de izquierdas" y es progresista para que se vuelvan a ilusionar con su proyecto, que representa la alternativa del cambio que busca transformaciones profundas.

Para unidas, votar al PP o Vox en Extremadura es inútil, porque no se entienden. Por ello, a su juicio ese voto lleva a la incertidumbre, a la inestabilidad y puede que a repetir elecciones, simplemente para que Feijóo y el líder de Vox, Santiago Abascal, "se midan a ver quién tienen la nariz más larga".

Respaldo superior al 80%

Las listas por ambas provincias están integradas por personas que han formado parte de la Asamblea en la anterior legislatura pero también por ciudadanos independientes que vienen de los movimientos sociales, de la militancia cultural, de la lucha sindical o de la sociedad civil en general.

La coordinadora regional de IU, Nerea Fernández, ha mostrado su satisfacción por el amplio refrendo obtenido tanto a la colación como a las listas, superando en ambos casos el 80%.

Nerea Fernández, coordinadora de IU, toma la palabra. / EFE

Las candidaturas

Los diez primeros puestos en la lista de Unidas por Extremadura por la provincia de Badajoz:

Irene de Miguel Pérez. Actual presidenta y portavoz de Unidas por Extremadura y coordinadora de Podemos Extremadura. Candidata a las elecciones autonómica de 2023. Ingeniera agrónoma de profesión. David Araújo. Técnico en Consultoría Turística, vinculado a proyectos de Desarrollo Rural. Nerea Fernández. Coordinadora de Izquierda Unida Extremadura y exdiputada en la Asamblea. José Francisco Llera. Diplomado en Relaciones Laborales. Trabaja actualmente en la sección de Contratación y Compras de la Universidad de Extremadura. Carmen Clara Saavedra. Educadora social, actualmente trabaja en programas de formación para el empleo. José Domingo Rodríguez. Transportista autónomo María del Pilar Ramos. Profesora de Historia. Jorge Caldera. Profesor en la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de la Universidad dde Extremadura María José Blázquez. Portavoz de la Plataforma Salvemos La Coronada. Es protésica dental y emprendedora. Francisco Javier Aguilar. Comunicador audiovisual.

Los diez primeros puestos en la lista de Unidas por Extremadura por la provincia de Cáceres: