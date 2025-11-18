Consejo de Gobierno
La Junta amplía las ayudas por los incendios a Pinofranqueado, El Torno y Caminomorisco
Podrán optar todas las empresas turísticas que hayan sufrido pérdidas por cancelaciones y el presupuesto total se eleva de 300.000 a 660.000 euros
El Ejecutivo también da luz verde al decreto que aumenta a todo el año la jornada de los 138 bomberos conductores del Plan Infoex
Los alojamientos y empresas turísticas de Pinofranqueado, El Torno y Caminomorisco podrán optar finalmente a las ayudas habilitadas por la Junta de Extremadura para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios del pasado verano. El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este martes un nuevo decreto ley que modifica el texto anterior para aumentar de 13 a 16 el número de municipios beneficiarios y elevar el presupuesto total, que pasa de 300.000 a 660.000 euros "para garantizar crédito suficiente y adecuado".
Según ha explicado la consejera portavoz, Elena Manzano, con este cambio se incluye a los alojamientos y empresas turísticas de los tres municipios "de mayor nivel de afectación" en las comarcas del Valle del Jerte y de Las Hurdes que no sufrieron evacuaciones o confinamientos por el fuego, pero que igualmente registraron pérdidas económicas a causa de las cancelaciones de reservas, tal y como ya había denunciado el propio sector.
Hasta 3.000 euros
Las ayudas cubren hasta el 25% de la reducción de ingresos provocada por las cancelaciones de reservas, tanto en alojamientos como en la hostelería, con un límite máximo por beneficiario de 3.000 euros. Junto a las subvenciones directas, la Junta habilitó una línea de microcréditos de hasta 50.000 euros para que los afectados pudieran cubrir los gastos invertidos en recuperar su actividad económica.
El primer decreto solo consideraba beneficiarias a las empresas de los municipios cuya población había sido confinada, evacuada o aislada, motivo por el que quedaron excluidos El Torno, Caminomorisco y Pinofranqueado. Ahora, la Junta pretende "ampliar y complementar" esa "respuesta inicial urgente" introduciendo mejoras para llegar a más beneficiarios, tras constatar después que efectivamente hubo pérdida de ingresos a causa de los incendios.
Nuevo plazo de solicitud
Por un lado, se modifica la redacción del apartado 3 del artículo 38, con el fin de ampliar el número de municipios incluidos para cubrir no solo los afectados por el incendio de Jarilla, sino también otros fuegos que afectaron al Valle del Ambroz y Las Hurdes. Asimismo, se procede a la supresión del apartado 4 del artículo 38, que limitaba las ayudas a empresas turísticas en municipios donde se produjeron evacuaciones.
Por otra parte, se incrementa la partida presupuestaria "para garantizar que el crédito sea adecuado y suficiente", lo que implica modificar el apartado 1 del artículo 47, fijando el importe total de las ayudas en 666.000 euros. Finalmente, se establece un nuevo plazo de presentación de solicitudes para los nuevos beneficiarios, de dos meses a partir de la publicación del decreto en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).
Diputación Permanente
El decreto ley inicial fue convalidado el pasado 23 de octubre en el último pleno de la legislatura con el apoyo del PSOE. La oposición forzó después su tramitación como proyecto de ley para incluir enmiendas y poder incrementar las cuantías ante las quejas del sector turístico y agrario, pero la disolución anticipada de la Asamblea por el adelanto electoral no ha permitido culminar la tramitación.
Ahora el procedimiento es el mismo: al tratarse de un decreto de medidas urgentes el nuevo texto entrará en vigor tras su publicación en el DOE, pero necesitará el refrendo de la Diputación Permanente (donde el PP tampoco tiene mayoría) para mantener su validez en el plazo de un mes.
Luz verde a las 138 plazas de conductores a jornada completa
El Consejo de Gobierno también ha aprobado este martes el decreto que amplía la jornada a los 138 bomberos forestales conductores del Plan Infoex que estaban contratados solo durante los seis meses que se mantiene la época de peligro alto de incendios.
A partir de ahora realizarán "por fin" sus labores durante todo el año, para mejorar así las tareas de vigilancia, prevención y extinción de incendios. Según ha explicado la consejera portavoz, Elena Manzano, estas 138 plazas pasarán a tener una temporalidad del 50% al 100% y se van a distribuir en centros de trabajo de toda la región.
Con este "refuerzo", el Plan Infoex tendrá la misma plantilla durante todo el año, pasado de 856 a 944 efectivos. "Destinaremos los mismos recursos para la extinción que para la prevención de incendios", ha incidido la consejera.
Respecto a la provisión de plazas, Manzano ha detallado que "como es obvio", se va a llamar primero a todos los trabajadores que ya tienen la condición de fijos y que tienen derecho a acceder mediante adscripción provisional. "Estas personas dejarán sus puestos vacantes, por lo que siempre vamos a tener 138 plazas, pero ellos tienen ese derecho a poder optar a las que vamos a sacar ahora", ha reiterado.
Posteriormente se harán llamamientos en bolsa y después pruebas selectivas, para que las 138 personas ocupen esas plazas "con carácter definitivo".
- Colas en el Ayuntamiento de Badajoz para presentar recursos contra la tasa de basura: 'Iremos donde tengamos que ir
- Pablo Gómez Lera se despide de Badajoz: 'Ha sido una etapa intensa, enriquecedora y profundamente humana
- Juan
- La Diputación de Badajoz pide asesoramiento a un catedrático para garantizar la legalidad en la elección de puestos directivos
- Muere un hombre de Montijo arrollado por un tren en Aljucén
- La borrasca Claudia dispara las incidencias en Badajoz: los bomberos atienden 33 emergencias en 20 horas
- Nueva apertura en El Faro: una juguetería muy popular entre los pacenses vuelve al centro comercial
- La borrasca Claudia también azota en Badajoz: un adorno de Navidad amenaza con caer en San Roque