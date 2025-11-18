La Junta de Extremadura levantará las restricciones urbanísticas en los municipios afectados por 39 Zepas

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la tramitación de un decreto que cambia los límites de 39 Zonas de Especial Protección de Aves (Zepa) y propone a la Comisión Europea la modificación de otros 13 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) para anular las restricciones urbanísticas que pesan sobre los municipios afectados por ambos regímenes de protección. Unas limitaciones que según la Junta de Extremadura, les impiden "desarrollarse adecuadamente".

"No pueden construir infraestructuras básicas como un parque o una residencia de ancianos, ni tampoco ampliar polígonos industriales o cementerios", ha explicado al respecto la consejera portavoz, Elena Manzano. El caso más paradigmático es el de Garlitos: el municipio cacereño no puede abrir la residencia de ancianos que terminó de construir en 2022 por su nivel de protección mientras los mayores se marchan a los centros de otros municipios.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en rueda de prensa en Mérida / JUNTA DE EXTREMADURA

Nuevas demarcaciones

Con la modificación planteada, la Junta "ajusta las zonas protegidas para permitir la expansión de muchos pueblos, siempre sin perjudicar los valores ambientales". Según ha explicado Manzano, el "principal problema" radica en que algunas zonas urbanas de estos municipios no se habían delimitado con rigor y se incluyeron al completo en la Red Natura 2000 "sin que realmente tuvieran valores naturales que justificasen ese alto nivel de protección".

Tras la realización de varios estudios sobre las Zepas se han detectado estos errores y posibles mejoras para solucionar esta problemática. Así, resulta necesario aprobar un nuevo decreto para corregir los errores cartográficos en la delimitación de los núcleos urbanos, obteniendo así "una mejor representación y protección de las especies de aves de interés comunitario y de sus hábitats".

Las Zepas afectadas

El decreto cambia los límites de las siguientes Zepas:

Monfragüe y dehesas del entorno

Embalse de Orellana y Sierra de Pela

Sierra de San Pedro

Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes

Sierra Grande de Hornachos

Campiña sur-Embalse de Arroyo Conejos

Embalse de Valdecañas

Llanos de Zorita y Embalse de Sierra Brava

Sierras de Peñalsordo y Capilla

Hurdes

La Serena y Sierras Periféricas

Río Tajo Internacional y Riberos

Llanos de Alcántara y Brozas

Llanos y Complejo Lagunar de La Albuera

Arrozales de Palazuelo y Guadalperales

Vegas del Ruecas, Cubilar y Moheda Alta

Magasca Río y Pinares del Tiétar

Canchos de Ramiro y Ladronera

Dehesas de Jerez

Puerto Peña-Los Golondrinos

Sierra de Las Villuercas

Valle del Guadarranque

A estas hay que sumar otras 19 declaradas dentro de los núcleos urbanos para la conservación de las colonias de cernícalo primilla:

Almendralejo

Saucedilla

Trujillo

Fuente de Cantos

Guareña

Llerena

Zafra

Ciudad Monumental de Cáceres

Garrovillas

San Vicente de Alcántara

Brozas

Alburquerque

Jaraíz de La Vera

Ribera del Fresno

Belvís de Monroy

Jerez de los Caballeros

El Cachón de Plasencia

Lugares de Importancia Comunitaria

El proyecto de decreto contempla también proponer a la Comisión Europea la modificación de los límites de 13 LIC, de modo que se pueda disponer de una mejor representación y protección de los tipos de hábitats y especies de interés comunitario. La actualización afectaría a:

Embalse de Orellana y Sierra de Pela

Sierra de San Pedro

Sierra Grande de Hornachos

Llanos de Alcántara y Brozas

Dehesas de Jerez

Puerto Peña-Los Golondrinos

La Serena

Cedillo y Río Tajo Internacional

Las Hurdes

Granadilla

Sierra de Gredos y Valle del Jerte

Sierra de Las Villuercas y Valle del Guadarranque

Monfragüe

Según indica el Ejecutivo, los límites que se pretende actualizar no han sufrido transformaciones provocadas por las actividades humanas con respecto a su situación previa a la declaración. "La corrección de errores científicos iniciales demostrables son admitidos por la Comisión Europea como uno de los motivos para proponer la exclusión de superficie", recuerda.

Agencia ATLAS

Segundo decreto

La autorización de este decreto se suma a otro que ya está en tramitación para modificar los límites de otras 11 Zepas en las que se han detectado errores cartográficos. En este caso, la norma afecta a los embalses de Arrocampo, Borbollón, Valdecañas, Valuengo, Horno-Tejero, así como al Complejo Lagunar Ejido Nuevo, la charca Dehesa Boyal de Navalmoral, la charca La Torre y los pantanos de Alcántara, Brozas y Vegas Altas.

Se trata de Zepas cuya definición original se realizó siguiendo la cartografía en papel disponible en el momento, ajustando sus límites a las cotas de llenado máximas de los embalses. Ahora, el avance de la tecnología ha permitido detectar discrepancias entre las descripciones textuales de las zonas y su representación gráfica, por lo que es necesario aplicar las correcciones con la aprobación de un nuevo decreto.

Rechazo de agricultores y ecologistas

Ambos decretos fueron presentados y debatidos el pasado mes de julio en el Consejo Asesor de Medio Ambiente (Camaex), donde mostraron su rechazo tanto la organización agraria UPA-UCE como todos los colectivos ecologistas. En el caso de UPA, la negativa obedece a que la Administración "no ha dado ni un solo paso para reducir las trabas" que se establecían en estos espacios protegidos para la actividad agraria, si bien reconocía que se daban pasos en favor de los ayuntamientos.

Los ecologistas son contrarios al planteamiento de la Junta de modificar, de forma global, todas las zonas ZEPA y hablan además de "maniobras" para evitar el derribo del complejo turístico Marina Isla Valdecañas, actualmente pendiente de ejecución judicial.