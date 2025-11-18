El PP de Extremadura a Abascal: "Por el aro pasan los animales, no los extremeños"

El secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, ha replicado al presidente de Vox, Santiago Abascal, que los 'populares' no van a permitir que "se utilice" a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, "como si fuera un animal de circo" porque "por el aro pasan los animales" y no los extremeños, ha dicho.

Al mismo tiempo, ha rechazado que vengan de fuera de la región a decirles lo que tienen que hacer o dejar de hacer, porque para eso les dan la palabra el 21 de diciembre a los extremeños, ya que, "desgraciadamente, quienes formaban parte del cambio han formado parte del problema", ha sostenido, junto con que quienes tenían la "responsabilidad" de contribuir con sus votos a la mejora de la comunidad "han preferido pisarle" a Guardiola para que ésta no pueda llevar a cabo lo que tiene que hacer "para que Extremadura siga creciendo".

De este modo, ha aseverado que "hay una cosa clara", como que el 21 de diciembre se presenta a las elecciones autonómicas un partido como el Partido Popular y una candidata que es presidenta de la Junta de Extremadura, "y el resto se presenta contra el PP y contra María Guardiola". "Y comparativas las mínimas en Extremadura, decir que somos animales de circo y que vamos a pasar por el aro no lo admitimos ni lo toleramos", ha recalcado.

De esta forma se ha pronunciado a preguntas de los periodistas por su valoración después de que el presidente de Vox haya advertido este lunes en Mérida a la presidenta de la Junta de Extremadura de que si, tras las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, el resultado es el mismo y necesita a Vox para gobernar, "o pasa por el aro, o repite elecciones, o pacta con el PSOE".

"Aquí no vamos a pasar por el aro los extremeños de nada, nunca, ni nada y por tanto un respeto a la presidenta de la Junta y un respeto a los extremeños, que tienen la libertad de, con su voto, cada uno votando lo que quiera, decidir cuál es el futuro de su tierra", ha recalcado Bautista, para remachar que no va a venir "un señorito de Madrid" a decir a los extremeños qué es lo que quieren para su futuro "porque él nos ha negado el futuro a los extremeños", cuando "estaba claro".

Así, ha defendido que es un modelo social y económico que "funciona" y de crecimiento donde Extremadura ya sí sale por "cuestiones positivas" en los telediarios y periódicos, cuando los extremeños estaban "acostumbrados" a que fuera por "cuestiones negativas" o que "incluso" les avergonzaban.

"Ahora que van las cosas bien no va a venir uno de Madrid a decirnos a nosotros lo que tenemos que decir en Extremadura, que se deje a los extremeños decidir lo que quieran decidir, elegir lo que quieran elegir y qué es su futuro y qué es su destino. Y comparativa, insisto, con animales, las mínimas aquí en Extremadura", ha reafirmado.

Visita a Cotabaco en Talayuela

El secretario general del PP extremeño ha hecho estas declaraciones a los medios con motivo de su visita a Cotabaco en Talayuela, donde ha expuesto que, "igual" que han estado en estos dos años de legislatura apoyando al campo, la ganadería y la agricultura, este martes lo hacen con un sector "fundamental" para este último como el tabaquero, que aporta al país 3.200 millones de euros en valor añadido, en impuestos que mejoran la calidad de vida y los servicios públicos, la sanidad o la educación.

En Extremadura, ha continuado, eso se traduce en que aporta 110 millones de euros a su Producto Interior Bruto, a tenor de lo cual ha valorado que la región y la comarca de Campo Arañuelo no se entenderían sin un sector "tan importante" como el tabaquero, que se sigue "machacando" y "viene sufriendo desde las moquetas de Madrid" o "de la Castellana" por decisiones "absolutamente injustas" porque no se conoce el campo, la tierra que no se pisa, y no se habla con la gente que está en el territorio defendiendo los pueblos y la vida de los municipios y el entorno rural.

Además de las familias que viven del tabaco, en el caso de esta cooperativa da 700 empleos y es "especialmente importante" el papel de la mujer rural en este sentido, de manera tal que ha mostrado su apoyo a un sector que se enfrenta a cuestiones que "no se entienden", como el reto de la nueva PAC, sobre la que ya se ha hablado de ese tratamiento como un fondo común "el que no se tenga en cuenta la agricultura como una cuestión específica y no económica"

También ve "igualmente importante" la especificidad del sector del tabaco, cuando la agricultura y este último sector se enfrentan a una pérdida de 1.000 euros por hectárea, lo cual va a hacer "absolutamente inviable continuar" para muchos agricultores extremeños o produciendo tabaco en zonas como esta, donde el 35,6 por ciento del empleo local pertenece al sector tabaquero.

Por ello, desde el PP extremeño, con Guardiola a la cabeza, ha dicho, van a seguir "dando la batalla como hasta ahora", como cuando ha estado en tramitación, "en esa agenda ideológica del Gobierno de España", el empaquetado genérico del tabaco, ante lo que las consejeras de Agricultura y Salud y la presidenta de la Junta han ido a "llamar a las puertas de Madrid" a decir que dicho empaquetado genérico "es un absoluto error que condena al sector tabaquero" y a los productores.

Hasta el día de hoy, con "esa acción de defensa del sector del tabaco y de orgullo extremeño se ha podido paralizar el empaquetado genérico que hubiera contribuido a la desaparición prácticamente del sector" en esta comarca y en la comunidad, algo que "no es una victoria definitiva", pero "sí es un paso en la defensa de este sector", como también se enfrentaron a la prohibición de los productos fitosanitarios porque, pese a pertenecer a la Unión Europea, hay países que permiten usar algunos como el dicloropropeno pero España no.

Finalmente, Abel Bautista ha recordado que el gobierno presidido por María Guardiola ha puesto sobre la mesa, "ya pagado en los bolsillos de los productores de tabaco", más de 5 millones de euros en ayudas agroambientales, en el marco de un sector que está "señalado" y "etiquetado" y ante el que "lo que corresponde en este momento desde Extremadura es sacar el orgullo extremeño, sacar la cara por quienes permiten que no haya despoblación en todo este entorno".

"Lo que no pueden condenar a esta comarca es al cierre de Almaraz y también a la desaparición del sector tabaquero", ha concluido, para recalcar que se necesita un gobierno "fuerte" y una presidenta "con un respaldo fuerte", porque creen que "a más confianza, más Extremadura" y reclamar de cara al 21D "tener más confianza" para seguir defendiendo los sectores productivos, económicos o sociales de la región.