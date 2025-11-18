El PSOE extremeño centra su programa del 21D en economía social, cooperativismo y prevención laboral

El programa electoral del PSOE para las elecciones extremeñas del 21 de diciembre apostará por políticas activas que pongan en valor a las personas, fundamentadas en la situación de la región y centradas en la economía social, fomentar el cooperativismo y prevenir los riesgos laborales, entre otros.

Tras la reunión que ha mantenido este martes con responsables de CCOO, el candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, ha asegurado que Extremadura no ha aprovechado "el impulso" del empleo que tiene el país y ha insistido en que la región "se ha quedado atrás" como consecuencia de la "nefasta" gestión de un Gobierno "que ha estado más pendiente de sí mismo que de buscar iniciativas".

En referencia a esta cuestión, ha especificado que esto no solo se ha producido con grandes proyectos, como la gigafactoria de Navalmoral de la Mata (Cáceres), sino también ha sido en el acompañamiento del pequeños empresario, el relevo generacional y, en definitiva, la economía social.

Cooperativismo y sanidad pública

De igual manera, ha destacado la importancia del cooperativismo para generar volumen y visibilidad a sectores como el agrario, y a las economías y empresas familiares. Además, Gallardo ha manifestado la preocupación por el aumento de la siniestralidad laboral en la región, "especialmente en el último año".

"Trabajamos, no para morir, sino para vivir dignamente y tenemos que trabajar en políticas de prevención de riesgos laborales que este Gobierno también ha dejado atrás", ha señalado. Así, ha criticado el "desmantelamiento silencioso" de la sanidad pública o de la universalidad de la educación pública de cero a tres años y su privatización, "donde lo rural se queda atrás".

No contempla "las palabras de la ultraderecha"

También se ha referido, a pregunta de los periodistas, a la advertencia del líder de Vox, Santiago Abascal, en el mitin que dio este lunes en Mérida, donde advirtió a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que si necesita pactar con ellos después de las elecciones, tendrá que "pasar por el aro" de las exigencias de su partido o pactar con el PSOE.

Gallardo ha subrayado que no contempla "las palabras de la ultraderecha" en esta región. "Las derechas en Extremadura han venido a destrozar la convivencia y, por lo tanto, cuando estas intentan destruir al adversario político, llamándolo corrupto, creando bajo la sospecha esa desconfianza que se pretende, lo único que puedo es despreciar a quienes, sinceramente, no vienen a construir una región, sino vienen a destruir la convivencia", ha apuntado.

Ante esto, ha añadido que "ahí nunca encontrarán al PSOE", pues su partido "estará siempre escuchando las necesidades de los extremeños para dar respuesta a los grandes desafíos que tiene esta región". Para ello, ha recalcado que "ahora es importante que hablen los ciudadanos", aunque ha señalado que su partido "es la respuesta a la inestabilidad que se vive con el PP".

Almaraz y el futuro del Campo Arañuelo

Para concluir, ha anunciado que a partir del 21D el PSOE apostará por una alternativa real a la central nuclear para el Campo Arañuelo, con el refuerzo del proyecto de la gigafactoría, y ha reprochado el discurso que adoptó Guardiola sobre la continuidad de Almaraz, pues "se empieza a desinflar el bulo donde echaba la culpa al Gobierno estatal".

"Yo estoy convencido que va a haber una prórroga de la central nuclear de Almaraz, pero su continuidad no se decide en un mitin, se decide con criterios técnicos y de seguridad para la gente que vivimos en Extremadura", ha finalizado.