21D: Elecciones en Extremadura
Ciudadanos resurge en Extremadura con un proyecto “cercano y viable” para romper el bloqueo político y recuperar oportunidades en la región
La formación presenta a Ignacio Segura Rama y Miguel Ángel Julián como cabezas de lista
Ciudadanos ha oficializado este miércoles a Ignacio Segura Rama como cabeza de lista por Badajoz y a Miguel Ángel Julián por Cáceres de cara a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre. La formación sostiene que con estas candidaturas “resurge” en Extremadura y reivindica que sigue siendo “necesaria” para “recuperar la esperanza y transformar la región”.
Segura Rama, de 53 años, es profesor de Secundaria, Formación Profesional y Universidad, y cuenta con formación en Informática de Gestión e Ingeniería en Ciencias de la Información.
Julián, de 58 años, trabaja en el Servicio Extremeño de Salud y ha sido diputado provincial y concejal en Garrovillas de Alconétar, con una trayectoria marcada por el compromiso social.
Ambos explican que su paso a la política responde a la necesidad de afrontar “los problemas reales de los ciudadanos” frente a la “inercia” de los partidos tradicionales. Consideran que Extremadura lleva “demasiado tiempo” en un “déjà vu político”, con décadas de gobiernos socialistas y un PP que “no ha sabido llegar a acuerdos”.
Una región para quedarse, trabajar y emprender
El proyecto de Ciudadanos se orienta a construir una Extremadura “donde quedarse sea una elección, no una renuncia”, aprovechando su potencial humano, natural y cultural. Los candidatos defienden que su formación es la única “capaz de romper el ciclo de abandono y bloqueo” que arrastra la región desde hace décadas.
“No prometemos imposibles —subrayan—, pero sí soluciones viables, centradas en las personas y alejadas de los intereses partidistas”. Apuestan por una política “eficaz, cercana y transparente” que devuelva la confianza a quienes se sienten decepcionados por el bipartidismo y los extremos.
Equipos locales para un proyecto renovado
La lista por Badajoz la completan Belén Solís (La Garrovilla), Juan Arias (Almendralejo), Javier Guillén (Zafra) y Desiré Vázquez (alcaldesa de Rena).
En Cáceres, acompañan a Julián: Concepción García (alcaldesa de Garciaz) y Patricia Meana (exconcejal de Navalmoral de la Mata), además de un equipo variado de profesionales de la sociedad civil.
Ciudadanos destaca que todas estas personas representan su filosofía: “candidaturas cercanas, trabajadoras y arraigadas”, comprometidas con una Extremadura “más dinámica, abierta y con oportunidades”.
Llamamiento a los votantes
Los candidatos han cerrado su presentación con un mensaje directo: “Extremadura tiene la oportunidad de despertar ahora. Nuestro proyecto no va de enfrentamientos, sino de soluciones reales. Juntos podemos conseguir que esta tierra deje de estar bloqueada y ofrezca oportunidades para todos”.
