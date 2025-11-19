Educación lamenta la falta de fondos del Estado para reducir las ratios en Extremadura

Menos horas lectivas para el profesorado, menos alumnos por clase y que cada alumno con necesidades educativas especiales compute como dos plazas. Son los principales cambios del anteproyecto de ley de mejoras de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria que aprobó la semana pasada el Consejo de Ministros. El objetivo es «corregir las desigualdades detectadas entre autonomías y mejorar las condiciones de trabajo del profesorado, así como conseguir una atención más individualizada», aunque todavía debe pasar otra vez por este órgano y posteriormente por el Congreso y el Senado para convertirse en una realidad.

El documento recoge medidas que ya se aplican en Extremadura tras la recomendación realizada por el Ministerio a las comunidades en 2019, pero la región tendrá que implementar otras que no se están llevando a cabo y de momento, sin presupuesto por parte del Estado, lo que se critica desde la Consejería de Educación: «estamos hablando de un anuncio que compromete presupuestariamente a las regiones, puesto que ese anteproyecto no incluye memoria económica», señalan a este diario.

De momento, a la espera de si aborda esa dotación en los próximos pasos que tiene por delante esta normativa (que no comenzaría a aplicarse y de forma gradual hasta el curso 2027/2028), Extremadura ya ha hecho una parte de los deberes encomendados: «el Gobierno de España llega tarde porque muchas de esas medidas ya se están ejecutando», destaca la consejería. En la comunidad los docentes ya tienen jornadas lectivas de 23 horas en el caso de los maestros de Infantil, Primaria y Especial y de 18 para los profesores de Secundaria y Bachillerato. Y Extremadura también lleva aplicando una rebaja de las ratios en los últimos tres años: ha reducido de 25 a 22 alumnos en toda la etapa del segundo ciclo de Infantil y de 35 a 30 alumnos en Bachillerato.

Consecuencias

Pero a pesar de estas mejoras tendrá que seguir implementando más para cumplir con la ley, ¿cuáles y qué consecuencias tendrá? De entrada deberá rebajar la ratio de alumnos por clase en Primaria, pasando de los 25 alumnos actuales a los 22 como máximo, y también en Secundaria y Bachillerato donde actualmente la ratio está fijada en 30 alumnos, pero la ley pedirá 25 máximo.

Estos máximos, en plena caída de la natalidad y del alumnado que viene entrando en los colegios extremeños en los últimos años (7.000 menos de Infantil y Primaria en solo tres cursos), apenas podrían afectar en las etapas inferiores, especialmente en las zonas rurales donde se mantienen ratios muy por debajo de la máxima fijada en la actualidad, aunque sí podría tener mayores efectos en las etapas superiores y especialmente en las zonas urbanas.

Desde Educación, insisten en que "llevamos mucho de adelanto con lo que ahora dice el Ejecutivo de España y financiándolo con fondos propios. Por lo tanto, y como se puede comprobar, el Gobierno de España llega tarde porque muchas de esas medidas ya se están ejecutando» y subrayan que la comunidad también reserva dos puestos por grupo para los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (sean especiales o no) y otros dos puestos escolares por grupo para alumnos de incorporación tardía al sistema.

Por otro lado, la nueva normativa nacional, también contempla la creación de un índice de vulnerabilidad socioeconómica que servirá para identificar aquellos centros que presentan una situación de especial complejidad.