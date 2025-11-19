21D: Elecciones en Extremadura
Juntos por Extremadura-Levanta denuncia manipulación en las encuestas de intención de voto
La coalición afirma que varias empresas demoscópicas excluyen deliberadamente a formaciones que concurren a las autonómicas del 21D
La coalición Juntos por Extremadura-Levanta (JXEL) ha denunciado que varias empresas demoscópicas están excluyendo a su formación en las encuestas de intención de voto elaboradas de cara a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre. Según el partido, esta práctica constituye una “manipulación de la realidad electoral” y distorsiona la pluralidad política existente en la región.
La formación asegura haber tenido conocimiento, a través de ciudadanos extremeños, de que al menos dos empresas de encuestas están elaborando sondeos que solo incluyen como respuesta a los partidos con representación actual en la Asamblea. JXEL sostiene que se trata de una exclusión “deliberada”, pese a que la coalición concurre oficialmente a los comicios.
Más del 2,5% de apoyos
La agrupación recuerda que obtuvo más del 2,5% de apoyo en las autonómicas de 2023, por lo que considera que excluirles supone “invisibilizar candidaturas reales” y privar a la ciudadanía de expresar libremente su intención de voto.
Juntos por Extremadura Levanta alerta de que este tipo de encuestas “crea una tendencia artificial que condiciona la opinión pública” y favorece a las formaciones ya presentes en la Asamblea. La coalición sostiene que este sesgo limita la libertad de elección de quienes participan en los sondeos y “construye una percepción falsa del panorama electoral”.
Exigen la inclusión de todas las candidaturas
El candidato a la Asamblea por JXEL, Raúl González, reclama que las empresas corrijan “de manera inmediata” sus cuestionarios. “Los extremeños tienen derecho a ser preguntados por todas las alternativas reales; no solo por aquellas que ya ocupan un escaño”, ha denunciado.
Vulneración del derecho a la pluralidad informativa
La coalición considera que estas prácticas suponen una vulneración del derecho a la pluralidad informativa, ya que “perpetúan un marco que no responde a la realidad actual” e “influyen indirectamente en el voto de miles de extremeños”.
Por ello, exige públicamente a las empresas encuestadoras que incluyan a todas las formaciones oficialmente proclamadas para las elecciones del 21D.
- Colas en el Ayuntamiento de Badajoz para presentar recursos contra la tasa de basura: 'Iremos donde tengamos que ir
- Badajoz cambia el gran árbol de Navidad por una guirnalda de luces y un photocall gigantes
- La Diputación de Badajoz pide asesoramiento a un catedrático para garantizar la legalidad en la elección de puestos directivos
- Emoción en Badajoz: Andrés Becerra cumple 100 años y su familia le prepara una sorpresa inolvidable
- Confirmado: El nuevo McDonalds de Badajoz estará junto a El Corte Inglés
- Pablo Gómez Lera se despide de Badajoz: 'Ha sido una etapa intensa, enriquecedora y profundamente humana
- Muere un hombre de Montijo arrollado por un tren en Aljucén
- La borrasca Claudia dispara las incidencias en Badajoz: los bomberos atienden 33 emergencias en 20 horas