El extremeño Juan Merino (CEO de Airmagic) lidera la adquisición de la tecnológica Packar

La empresa tecnológica española Packar (packar.es), dedicada al desarrollo de soluciones de realidad aumentada, ha anunciado una operación corporativa. Los empresarios Juan Merino, natural de Extremadura y CEO de Airmagic, y Jorge González, originario de Salamanca, han adquirido una participación mayoritaria de la compañía, asumiendo así el control de la misma.

Esta transacción se produce tras una inversión previa realizada por Merino y González, quienes ahora refuerzan su compromiso estratégico con la tecnología y su crecimiento para llevar a Packar al "siguiente nivel".

La operación reestructura el accionariado de Packar, que pasará a estar liderado mayoritariamente de forma conjunta por Merino y González. A pesar del cambio en la composición accionarial, el proyecto empresarial mantendrá la continuidad en su dirección.

El fundador y actual CEO de la compañía, Antonio Medina, permanecerá al frente del equipo directivo. De esta forma, Packar asegura un nuevo respaldo financiero y estratégico sin sacrificar la visión y el conocimiento interno.

"Con esta adquisición damos un paso decisivo por Packar. Creemos firmemente en su equipo, su tecnología y su mercado", señalaron Juan Merino y Jorge González en un comunicado conjunto.

Expansión

Por su parte, Antonio Medina valoró positivamente la entrada de los nuevos accionistas mayoritarios, destacando el impulso que esto representa para la empresa. "La entrada de Juan y Jorge como accionistas mayoritarios nos proporciona un impulso clave. Con su apoyo en base a sus experiencias, podemos acelerar el Go to market y poner miras en una internacionalización, aumentar plantilla y ampliar servicios tecnológicos", explicó el CEO de Packar.

La inyección de capital y la experiencia estratégica de Merino y González permitirán a Packar acelerar su estrategia de crecimiento, con planes inmediatos para aumentar su plantilla, ampliar su cartera de productos y servicios, y enfocar sus esfuerzos hacia la internacionalización de su tecnología.

La adquisición comprende la compra de la mayoría del capital social de Packar por parte de Merino y González, quienes asumen el papel de accionistas mayoritarios. La continuidad de la dirección y el equipo operativo de la empresa garantiza el mantenimiento de su cultura, talento y proyectos en curso. La operación tiene como objetivo principal potenciar el crecimiento de Packar a nivel nacional e internacional, según ha informado la compañía en un comunicado.