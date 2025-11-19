Gallardo denuncia el “abandono” del campo extremeño y promete una PAC justa y precios dignos

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, ha advertido este miércoles de la “situación crítica” que atraviesa el campo extremeño tras dos años y medio de Gobierno del Partido Popular. Ha acusado a la presidenta María Guardiola de haber dejado al sector agrario “sin apoyo, sin medidas y sin horizonte”.

Las declaraciones las ha realizado en Mérida antes de participar en la apertura del VIII Congreso Regional de UPA-UCE Extremadura, donde atendió a los medios.

Críticas por la gestión

Gallardo ha afirmado que el campo extremeño ha sufrido “una verdadera plaga, la Plaga Guardiola”, señalando que la Junta rechazó reconocer la epidemia de lengua azul, una decisión que, según su valoración, derivó en “miles de ovejas muertas mientras el Gobierno autonómico miraba hacia otro lado”.

También ha reprochado la falta de respuesta ante la emergencia climática, lo que, a su juicio, ha resultado en “las peores ayudas de toda España”, hasta el punto de que PAC llegó a expresar públicamente sus dudas sobre ellas.

El candidato ha insistido en que el Ejecutivo autonómico no ha aplicado la ley de la cadena alimentaria, impidiendo que los productores cobren precios justos, y ha criticado el “desentendimiento absoluto” de la Junta respecto a la política agraria comunitaria.

Defensa de las explotaciones familiares

Gallardo ha destacado el papel esencial de las explotaciones familiares, que han sostenido el campo extremeño durante generaciones. Ha alertado, además, del avance de los fondos de inversión sobre tierras y explotaciones, algo que, según él, se favorece con un Gobierno que “prima la especulación y baja impuestos a los de siempre”.

Compromisos socialistas si gobierna el 21D

El candidato ha detallado varias prioridades en caso de lograr la Presidencia el próximo 21 de diciembre. Entre ellas, una PAC adaptada a la realidad de Extremadura, el cumplimiento estricto de la ley de la cadena alimentaria para garantizar precios dignos, y la reactivación de los regadíos que quedaron paralizados bajo el Ejecutivo del PP.

También se ha comprometido a defender y reforzar las explotaciones familiares, facilitar el relevo generacional y promover un modelo de agricultura sostenible que recupere oportunidades para el medio rural.

En este contexto, Gallardo ha dedicado unas palabras de reconocimiento a Ignacio Huertas, que cierra su etapa al frente de UPA: “Su trayectoria es un ejemplo de compromiso con el campo extremeño”.

Acto con Pedro Sánchez este miércoles

De cara al acto programado este miércoles en Mérida, Gallardo ha subrayado la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien participará en la presentación de las listas socialistas. Ha asegurado que se trata de candidatos “comprometidos con la sanidad, la educación y los valores de esta tierra, no fruto de un casting”.

También ha recordado que la suspensión del acto anterior se llevó a cabo por “responsabilidad”, al considerar prioritarios los problemas reales de los extremeños. “Mientras Guardiola estaba comiendo en el Ventorro Extremeño, nosotros suspendimos un acto porque la seguridad está por encima de cualquier otra actividad”, ha apuntado.

Moción de censura en Valdeobispo

Preguntado por la moción de censura registrada en Valdeobispo, Gallardo ha afirmado que vuelve a mostrar “el modus operandi del PP, que pretende obtener con tránsfugas lo que no consiguió en las urnas”. Se ha mostrado convencido de que la ciudadanía “castigará a quien intenta entrar por la puerta de atrás en su ayuntamiento”.