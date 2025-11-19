Ya es oficial: la categoría de Podólogo forma parte de la sanidad pública en Extremadura desde mañana

Se anunció a primeros de noviembre y mañana se hará oficial. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este miércoles la orden por la que se crea la categoría de Podólogo/a en el ámbito de las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud (SES). Se encuadra dentro del Grupo 2 de clasificación como personal estatutario diplomado/grado sanitario.

Tras el visto bueno de la mesa sectorial de Sanidad, reunida el pasado 5 de noviembre, esta nueva categoría se incorpora a las últimas que se han puesto en marcha en la sanidad pública extremeña, como la de Técnico Auxiliar de Enfermería y la de Óptico Optometrista.

De esta manera, "se avanza de forma decidida hacia la consolidación de equipos profesionales altamente cualificados", destaca la Consejería de Salud y Servicios Sociales, que también subraya que "cada vez más", el sistema cuenta con profesionales sanitarios con una especialización concreta, "lo que permite ofrecer una atención más precisa, resolutiva y adaptada a las necesidades reales de la población extremeña".

Prevenir amputaciones

En este sentido, la resolución del DOE recoge que el Grupo Internacional de Trabajo sobre Pie Diabético recomienda la constitución de equipos multidisciplinares para la gestión integral de las úlceras diabéticas, "dado que un alto porcentaje de amputaciones podrían evitarse mediante estrategias eficaces de prevención". Y ese es uno de los primeros proyectos que se pondrán en marcha, previstos tanto Cáceres como en Badajoz.

Y así lo destaca la propia resolución del DOE: la incorporación de estos profesionales es una medida clave para garantizar una atención integral en el ámbito de la salud del pie. "Esta integración no solo contribuirá a una mayor prevención del desarrollo de complicaciones asociadas a la diabetes y otras patologías podológicas, sino que también redundará en una mejora de la eficiencia asistencial y en una optimización de los recursos del Servicio Extremeño de Salud".

Por el momento, la orden no contempla la creación de plazas, pero este es el primer paso para su desarrollo. "El SES, paulatinamente, conformen las necesidades lo requieran y de conformidad con la planificación de los recursos humanos, irá creando plazas de Podólogo/a mediante las modificaciones que procedan en la plantilla", destaca.