Oposiciones del SES: los 17.000 aspirantes a celador, pinche y auxiliar administrativo celebrarán sus exámenes a finales de enero

Avanzan las oposiciones del Servicio Extremeño de Salud, convocadas en diciembre de 2024 y cuyos exámenes arrancaron el pasado octubre. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este miércoles las fechas de los exámenes que se celebrarán durante el mes de enero, cuando será el turno de varias de las categorías más numerosas del proceso selectivo.

A la cabeza de todas está la categoría de Celador/a, cuyo examen se ha anunciado hoy que se celebrará el domingo 25 de enero, a las 10 horas. El gran volumen de aspirantes inscritos en este proceso selectivo hace que se hayan habilitado un total de 13 sedes para repartir a los opositores en distintos espacios de los campus universitarios de Badajoz y Cáceres. Y es que hay más de 9.000 personas apuntadas para participar en este examen en el que hay en juego 170 plazas fijas: 8.256 aspirantes optas por el turno libre, otros 760 opositores participan por el turno de discapacidad y 17 por promoción interna.

También se celebrará en enero el examen del Grupo Auxiliar de Función Administrativa, otra de las categorías del SES con más inscritos. La prueba será el sábado 31 de enero, a las 10 horas, en siete sedes de los campus de Cáceres y Badajoz también debido al volumen de aspirantes: más de 5.500 personas inscritas. De estas, 5.145 optan por el turno libre, 309 por el turno de discapacidad y otras 69 por promoción interna.

Por último, en el primer mes de 2026 se llevará cabo también el examen de Pinche, al que optarán más de 2.300 personas. La prueba se celebrará el 18 de enero, domingo, en cuatro sedes del campus universitario de Badajoz. En este caso, hay 2.346 inscritos para el turno libre y 195 que optan por el turno de discapacidad.

Otras categorías pendientes de fecha

Tras estas pruebas, todavía quedan pendiente de publicarse alguna otra de las categorías con más aspirantes, como la de Técnico/a Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería, sin fecha concreta por el momento, entre otras.

Los exámenes comenzaron a mediados de octubre y se están desarrollando con normalidad durante este mes de noviembre y también hay fechas ya fijadas para diciembre. En total, hay en juego 2.037 plazas fijas en el SES para las que se han recibido más de 44.000 solicitudes.