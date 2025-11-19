Quintana reivindica el compromiso colectivo frente a la violencia machista

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha destacado este miércoles en Miajadas la necesidad de mantener un compromiso firme y colectivo frente a la violencia machista durante su intervención en el acto de entrega de los Reconocimientos Menina 2025, celebrados con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En esta edición han sido distinguidos la Fundación Mujeres Extremadura, el juez Rafael Estévez y María del Carmen Fraire, antigua responsable de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer. También se han otorgado Menciones Especiales a las Oficinas de Extranjería de las subdelegaciones del Gobierno en Cáceres y Badajoz, los equipos UFAM y EMUME, al Cabo 1º de la Guardia Civil, Juan Menor y el Conservatorio Profesional de Danza de Cáceres.

38 mujeres asesinadas

El delegado ha comenzado su intervención rindiendo homenaje a las 38 mujeres asesinadas en lo que va de año, con especial mención a las tres extremeñas víctimas de violencia machista en 2025: María, Ilham, y Verónica. “Sus vidas, arrebatadas, representan historias truncadas que nos interpelan directamente. Sus nombres deben permanecer vivos en nuestra memoria, porque recordar significa asumir una responsabilidad: transformar el dolor en acción y el duelo en compromiso”, ha afirmado.

Quintana ha insistido en que cada asesinato “es un recordatorio de que la igualdad no es una meta conquistada, sino un trabajo permanente”. Durante su intervención, el delegado del Gobierno ha alertado sobre los discursos que niegan o minimizan la violencia de género, advirtiendo que “abren espacio a la normalización del maltrato y se convierten, en sí mismos, en un factor de riesgo”. Esta tendencia, ha señalado, es especialmente preocupante entre los jóvenes. Por ello ha defendido la necesidad de “educar desde edades tempranas para aprender a identificar desigualdades, respetar la libertad ajena y rechazar cualquier forma de control o violencia”.

Herramientas contra la violencia machista

El delegado del Gobierno en Extremadura ha recordado que, pese a la gravedad de la situación, se han implementado herramientas cada vez más sólidas para combatir la violencia machista. Entre ellas ha recordado la Ley Integral o el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la actualización del sistema policial VioGén 2, o la creación de nuevas plazas de jueces y fiscales especializados en violencia sobre la mujer.

Quintana ha concluido su intervención con un mensaje claro dirigido a toda la sociedad: “Seamos apoyo. Seamos escucha. Seamos refugio. Cualquier mujer que sufra violencia machista debe encontrar en su entorno una mano tendida, un espacio seguro y una oportunidad para salir adelante”.