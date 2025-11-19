La Raya activa sus posibilidades de negocio desde Extremadura: nace el primer encuentro para atraer inversión hispano-lusa

La asociación TRIURBIR, que engloba a las ciudades de Cáceres, Plasencia, Castelo Blanco y Portalebre, dará el 26 de noviembre un nuevo impulso a la cooperación económica en la frontera hispano-lusa con la celebración del primer Encuentro Hispano-Luso de Empresarios y Emprendedores, una cita que tendrá lugar en Castelo Branco y que busca generar alianzas, abrir nuevas vías de negocio y favorecer la implantación de empresas en ambos lados de la Raya. La participación será gratuita y la organización dispondrá de autobuses sin coste para facilitar el desplazamiento.

Un paso decisivo para el tejido empresarial

El alcalde de Plasencia y presidente de TRIURBIR, Fernando Pizarro, pone el acento en la consolidación de una trayectoria que ahora se abre al mundo empresarial: “En 38 años de vida de TRIURBIR hemos conseguido 35 millones de euros de fondos europeos a través de las convocatorias transfronterizas para invertir en nuestras respectivas ciudades. Un gran logro que este año continúa, pero que se refuerza con la colaboración empresarial, clave para atraer compañías del país vecino y fortalecer nuestro tejido empresarial”.

Con esta visión, la asociación amplía su campo de actuación para incorporar al tejido productivo local, impulsar el intercambio comercial y facilitar la implantación de empresas portuguesas y españolas en el territorio compartido.

Encuentro para generar oportunidades

El foro comenzará a las 10.00 horas y contará con dos mesas redondas: una sobre políticas municipales para el desarrollo transfronterizo, y otra con experiencias de empresas locales que ya operan en el país vecino.

Además, la Cámara de Comercio de Cáceres, encargada del diseño de la jornada, organizará reuniones bilaterales individualizadas entre empresarios y emprendedores para facilitar el contacto directo y la creación de nuevas oportunidades de negocio.

La Cámara anima a la participación

El presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Gabriel Álvarez, destaca el impacto esperado del encuentro: “Este evento impulsará nuevas oportunidades de negocio y alianzas estratégicas de alto valor añadido. Favorecerá el intercambio de bienes entre empresas de ambos lados de la Raya y contribuirá al fortalecimiento de nuestro tejido empresarial”.

Álvarez anima a las empresas de Plasencia y sus comarcas a participar, recordando que el mercado portugués representa una fuente de crecimiento, empleo y riqueza.

Inscripciones y acceso al evento

Las empresas interesadas pueden inscribirse gratuitamente a través del enlace facilitado por la Cámara de Comercio de Cáceres: https://camaracaceres.com/landings/congreso-hispano-luso-triurbir-castelo-branco/#asiste