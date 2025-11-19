Tres influencers extremeños, nominados a los premios más virales del año

Son cientos los creadores de contenido presentes en las redes sociales, pero en TikTok nadie pasa desapercibido. Tres extremeños han logrado hacerse un hueco entre los perfiles más visibles de la plataforma, y esta red social reconoce el trabajo de quienes, con constancia y dedicación, han sabido construir una comunidad sólida que les respalde.

Regresan los 'TikTok Awards'

Por quinto año consecutivo, TikTok reúne a los perfiles más influyentes de su ecosistema. En estos premios no existe un jurado profesional que determine los galardonados: es la propia audiencia la que decide quién merece el reconocimiento.

Si algo caracteriza a TikTok es la diversidad de su contenido, por lo que los premios se reparten en doce categorías, cada una con seis nominados:

Categorías de los Premios TikTok 2025 TikTok Star

Figura Pública del Año

Vídeo del Año

Storyteller del Año

Creador Revelación del Año

Entretenimiento

Deportes

Comedia

Gastronomía y Viajes

Educación y Cultura

Moda y Belleza

TikTok For Good

Los más de 23 millones de usuarios de TikTok en España podrán votar entre el 12 y el 24 de noviembre en el Centro de Votación de los Premios TikTok 2025. Los ganadores se anunciarán en la gala del 3 de diciembre, presentada por otros reconocidos creadores de la plataforma como Marina Rivers, Juan Avellaneda o Iban García.

Extremadura pisa fuerte en la plataforma

El galardón más codiciado, 'TikTok Star', incluye entre sus nominados al pacense Carlos Peguer, que competirá con figuras tan consolidadas como Nil Ojeda o Carlota Marañón.

También el pacense Raúl Otero aparece entre los candidatos en la categoría de 'Comedia', un reconocimiento directo a su especialidad.

Por su parte, la emeritense Magdalenita acumula nominaciones: tras recibir un galardón en los Gen Z Awards, también opta a 'Storyteller del Año' en los Premios TikTok 2025.

Más nominaciones fuera de TikTok

Los 'TikTok Awards' no son los únicos en los que compiten los creadores extremeños. Magdalenita también aspira a hacerse con el galardón 'Ídolo Revelación' y, por su parte, Carlos Peguer también figura entre los nominados a 'Ídolo Lifestyle', categoría en la que comparte espacio con figuras destacadas del entorno digital, como Violeta Mangriñán. A diferencia de los TikTok Awards, los Premios Ídolo abarcan todas las redes sociales y reconocen a creadores, artistas y figuras públicas que han marcado la cultura digital durante el último año. En esta ocasión, un jurado profesional determinará los ganadores, a excepción del 'Ídolo Revelación', donde los usuarios podrán votar a su creador de contenido favorito. Los ganadores se desvelarán en la gala del próximo 11 de diciembre.