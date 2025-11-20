El coste de votar en solitario: el 21D duplicará el gasto electoral de la Junta de Extremadura

El próximo 21 de diciembre Extremadura inicia su propio ciclo político y por primera vez, celebrará en solitario elecciones autonómicas. La expectación es máxima, el impacto de la campaña se amplificará y la lectura de los resultados en clave nacional situará a la región en el centro del tablero político nacional. Pero todo tiene un precio, y en este caso el coste del proceso se dispara y multiplica por dos el presupuesto autonómico respecto a mayo de 2023.

El motivo de este fuerte incremento del gasto es la ausencia de cofinanciación estatal: al celebrarse las elecciones en solitario, la totalidad del coste del proceso lo asumirá la Junta de Extremadura. El presupuesto asciende a 7 millones de euros, frente a los 2,8 millones que costaron los comicios de mayo de 2023, cuando se celebraron también elecciones municipales que contaron con aportación del Estado.

Las partidas

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha detallado las cifras este jueves en rueda de prensa. El mayor desembolso, 3,7 millones de euros, se destinará al servicio de recogida, procesamiento, difusión y publicación de los resultados electorales. Otros 1,8 millones cubrirán el pago de los trabajadores que presten servicio el día de las elecciones, donde se incluye tanto a los miembros de las mesas como a los representantes judiciales.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, en rueda de prensa junto a la secretaria general de Hacienda y Administración Pública, Inmaculada Núñez, para informar sobre la organización de las elecciones autonómicas del 21D / JUNTA DE EXTREMADURA

Además, se han consignado algo más de 500.000 euros para material electoral, la adecuación del centro de operaciones (la Escuela de Administración Pública, en Mérida) y el traslado de electores. Se mantiene, asimismo, el millón de euros destinado a los partidos políticos, que se repartirá según los votos y escaños obtenidos.

El convenio de 2023

La celebración de las elecciones autonómicas en solitario implica que la Junta de Extremadura deberá asumir en exclusiva una larga lista de gastos que en procesos anteriores compartía con el Estado o que directamente sufragaba el Ministerio del Interior. El convenio firmado en 2023 entre ambas administraciones fija ese reparto, que ahora recae íntegramente en la región.

El impacto más visible será el pago de las dietas de los miembros de las mesas electorales, que en caso de concurrencia asume el Ministerio del Interior. Esta vez deberá hacerlo la Junta: habrá 1.401 mesas con un presidente y dos vocales cada una, a 70 euros por miembro, lo que suma 294.000 euros.

También correrá a cargo de la Administración regional el pago de los representantes de la Administración, encargados de transmitir incidencias, participación y resultados. En situaciones de coincidencia electoral este gasto se reparte al 50% con el Estado, pero el 21D lo asumirá íntegramente la Junta. Habrá al menos 791 representantes, con una dieta de 280 euros, lo que supone 221.480 euros.

Juntas electorales

Otra partida que se dispara es la de las juntas electorales, tanto provinciales como de zona. Hasta ahora el Gobierno central financiaba sus gratificaciones y la Junta añadía un complemento por la coincidencia con autonómicas. En esta ocasión la comunidad autónoma pagará el total. Cada junta electoral provincial pasará de costar 2.400 euros en 2023 a más de 12.700 euros ahora, lo que eleva la factura por encima de 25.000 euros. Las 18 juntas electorales de zona también multiplican su presupuesto: de 1.625 euros por junta se pasa a 9.581, lo que supone cerca de 172.500 euros.

A ello se suma la Junta Electoral de Extremadura, órgano propio de la comunidad, cuyas asignaciones se incrementan un 20%: 3.848 euros para el presidente, 1.374 para cada uno de los seis vocales y 3.298 para el secretario. También se elevan las compensaciones para los secretarios municipales, delegados de las juntas electorales de zona, que ahora recibirán su retribución completa de la Junta y podrán alcanzar hasta 1.092 euros, así como para los jueces de paz, con una gratificación de 75 euros.

Lucía Feijoo Viera

Papeletas, urnas y cabinas

La Administración regional pagará igualmente a todo el personal colaborador que interviene en la logística electoral: reparto de impresos, sobres y papeletas (28 euros por mesa); instalación y retirada de urnas y cabinas (33 euros por mesa); y acondicionamiento de locales (32 euros por mesa). Los desplazamientos de todos los miembros de las juntas electorales, secretarios y jueces de paz también serán abonados por la Junta, a razón de 0,26 euros por kilómetro. Los policías locales destinados en colegios electorales recibirán 177 euros.

Con respecto al material electoral, cada administración asume siempre su parte, de modo que Extremadura pagará las papeletas, sobres y actas de las autonómicas, mientras que el Estado puede ceder urnas, cabinas y señalización sin coste añadido. El contrato más costoso será, como en cada proceso, el del sistema de recogida, procesamiento y publicación de resultados, que en 2023 supuso 1,3 millones y que este año volverá a recaer íntegramente sobre la Junta.

Un extremeño vota en un colegio de Cáceres en las últimas elecciones generales. / CARLOS GIL

Más de 890.000 extremeños llamados a las urnas

Un total de 890.967 extremeños están llamados a las urnas en estas elecciones (551.368 en la provincia de Badajoz y 339.599 en la de Cáceres), una cifra ligeramente superior a los 887.150 inscritos en el censo de 2023. De ellos, 860.359 son residentes en la comunidad y 30.608 extremeños residentes en el extranjero (voto CERA), que elegirán en 1.401 mesas electorales a 36 diputados por Badajoz y 29 por Cáceres.

A esta cita llegarán por primera vez 26.695 jóvenes que han alcanzado la mayoría de edad desde las últimas autonómicas y que podrán elegir entre 11 candidaturas por provincia, diez de ellas coincidentes.

Canales de información

La Junta ha aprobado ya el manual de instrucciones para los miembros de mesa, disponible tanto en el portal específico del 21D (elecciones2025.juntaex.es) como en las juntas electorales de zona para su distribución a los ayuntamientos.

También se han habilitado distintos canales de atención: el correo elecciones2025@juntaex.es, el teléfono gratuito 900 211 225, operativo en horario de mañana y tarde, y un número de WhatsApp (669 122 125) para resolver dudas.

El proceso incorporará además información en lectura fácil, elaborada por la Oficina de Accesibilidad Cognitiva de Extremadura en colaboración con Plena Inclusión Extremadura, para facilitar la comprensión del procedimiento electoral a las personas con dificultades cognitivas.

Durante la jornada del 21D, se activarán una web y una app de resultados para seguir en tiempo real la participación, la evolución del escrutinio y los datos finales.