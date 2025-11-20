Caso David Sánchez: «La gran mentira de la derecha»

«Quien no te gana en las urnas, intenta destruirte». El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, defendió ayer su «hornadez» pese a estar procesado por el caso David Sánchez y ante la militancia socialista y el propio presidente del Gobierno, insistió en que todo es «una gran mentira fabricada por la derecha que nos ha hecho daño». Pedro Sánchez, que viajó a Mérida para mostrar su apoyo a la candidatura de Gallardo, no se refirió a este asunto durante el mitin. Tampoco hizo mención a Santos Cerdán, que abandonaba la prisión de Soto del Real tras quedar en libertad mientras el jefe del Ejecutivo pronunciaba sus primeras palabras en la capital autonómica.

Fotogalería | Las imágenes del mitin de Pedro Sánchez en Mérida / Javier Cintas

Gallardo, acusado de delitos de prevaricación y tráfico de influencias por la contratación de David Sánchez en la oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, apeló a sus orígenes humildes para defender su integridad. «Mi padre era jornalero. En casa nunca llegaban los juguetes que yo pedía, siempre algo más barato. Pero a mi hermana y a mí nunca nos faltó de nada:_crecimos sobrados de valores, de honradez, para que nadie pudiera levantarnos los pies del suelo», dijo tras recordar que todavía hoy hay muchos que se preguntan cómo su hermana, habiendo sido él alcalde de Villanueva de la Serena durante seis legislaturas con mayoría absoluta y presidente de la Diputación de Badajoz, puede llevar más de 25 años trabajando en un hipermercado. «Y eso, que puede parecer incomprensible, es lo que nos mantiene con los pies en el suelo: la honradez», reiteró ante una militancia que estallaba en aplausos.

El líder socialista aseguró que el daño causado a su familia «ha sido importante». Reconoció que en ocasiones ha dudado «si merecía la pena», pero «dirigir el PSOE no es fácil». «Merece la pena por devolver la dignidad a esta tierra. Venimos a recuperar lo que todavía es recuperable», aseguró.

Gallardo reiteró que su procesamiento responde a una estrategia política: «No sé si es casualidad que, siete años después de que David entrara en la Diputación y justo tras ser elegido secretario general, una organización presente una denuncia basada en noticias pagadas en pseudomedios que aquí en Extremadura nadie lee». Según afirmó, la operación tenía como objetivo «desviar al PSOE del camino, de las convicciones y del proyecto político que tenemos para esta región».

El daño personal

El candidato subrayó que el daño más importante no ha sido político, sino personal. «Lo he pasado mal, no por mí, sino por mi familia y también por David, un gran profesional que vino a desarrollar su talento y generar riqueza musical, y que tuvo que marcharse por la presión de la ultraderecha. Es indigno lo que han hecho», lamentó.

Pedro Sánchez, por su parte, ha centrado su intervención en la mala gestión del PP y de las comunidades gobernadas por este partido, entre ellas Extremadura, y no ha hecho mención alguna a otros temas de actualidad como la decisión del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente de decretar la puesta en libertad del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.Tampoco se ha referido a la causa judicial en la que se encuentra inmerso Gallardo junto al hermano del presidente del Gobierno ni al futuro de la central nuclear de Almaraz.

La intervención de Sánchez en el mitin de Mérida coincidió en el tiempo con la salida de prisión del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.«Lo primero que quiero decir es que se están hablando muchas mentiras y hay muchas manipulaciones en cuanto a la interpretación que se hacen de los dos informes sobre mi persona. Yo confío que la verdad se imponga y que al final, con esa verdad, se haga justicia», dijo el exdirigente socialista.