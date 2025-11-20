La entrada es libre hasta completar aforo
El Coro de la UEx celebra su 50 aniversario con conciertos en Cáceres y Badajoz este fin de semana
La agrupación interpreta la Misa en si menor, BWV 232, de Johann Sebastian Bach este viernes
Plasencia y Mérida fueron testigos del espectáculo hace una semana
El Coro de la Universidad de Extremadura (UEx) conmemora su 50ª aniversario con un ciclo de conciertos extraordinarios durante el mes de noviembre en Plasencia, Mérida, Badajoz y Cáceres. Los dos primeros se celebraron el 14 y 15 de noviembre en la catedral de Santa María y el auditorio del Centro Cultural Alcazaba, respectivamente.
Este viernes, el coro se desplaza a Badajoz para ofrecer su tercer espectáculo. El Paraninfo de la Universidad de Extremadura, conocido como Edificio Metálico, acogerá el concierto. El día siguiente, sábado, visitan Cáceres para dar su cuarto y último concierto de esta especial gira en la concatedral de Santa María. Todos los conciertos comenzarán a las 20:00 horas y la entrada será libre hasta completar aforo.
La misa en si menor de Bach
La agrupación interpreta la Misa en si menor, BWV 232, de Johann Sebastian Bach, una de las obras cumbre de la música coral universal. Para esta ocasión, el Coro de la UEx contará con la colaboración de la Orquestra Concerto 1755, agrupación portuguesa especializada en la interpretación de música barroca con instrumentos de época, y con la participación de solistas internacionales, lo que augura un acontecimiento musical de primer nivel.
El coro
Fundado en el curso académico 1974-75 por Carmen Pérez-Coca y Sánchez-Matas, el Coro de la UEx ha sido, desde sus inicios, un referente en la vida cultural universitaria y regional. Bajo la dirección de Francisco Rodilla León, catedrático de Música de la Universidad de Extremadura, la formación ha desarrollado una intensa trayectoria artística que ha trascendido las fronteras nacionales, llevando su música a Portugal, Francia, República Checa, Italia, Lituania, Letonia, Ucrania, Finlandia, Estonia, Rusia, Bélgica y Países Bajos. El coro ha publicado seis grabaciones discográficas que recogen repertorios de música coral internacional, así como obras tradicionales e históricas de Extremadura.
- Colas en el Ayuntamiento de Badajoz para presentar recursos contra la tasa de basura: 'Iremos donde tengamos que ir
- Badajoz cambia el gran árbol de Navidad por una guirnalda de luces y un photocall gigantes
- El escaparate más comentado de Badajoz: una Virgen de tamaño natural irrumpe en El Faro
- Confirmado: El nuevo McDonalds de Badajoz estará junto a El Corte Inglés
- La borrasca Claudia dispara las incidencias en Badajoz: los bomberos atienden 33 emergencias en 20 horas
- Condenada a devolver a su exmarido el dinero de un coche que compró antes de casarse
- Parcelas municipales en Badajoz que no interesan: la venta de dos terrenos en San Roque Norte queda desierta
- Educación investiga un posible caso de acoso escolar en el IES Ciudad Jardín de Badajoz