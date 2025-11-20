Extremadura firma con el BEI un préstamo de 90 millones de euros para cofinanciar proyectos agrícolas de desarrollo rural

La Junta de Extremadura ha formalizado un préstamo de 90 millones de euros con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), un acuerdo que permitirá impulsar la implementación de diversos planes de inversión vinculados al desarrollo rural de la región. proyectos se enmarcan dentro del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2023-2027 y cuentan con la cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

El préstamo está dirigido a reforzar infraestructuras rurales básicas y esenciales en el entorno, así como a poner en marcha actuaciones de prevención y recuperación frente a desastres naturales. Del mismo modo, se respaldarán iniciativas relacionadas con la protección y uso sostenible de los recursos naturales, un ámbito clave para reforzar y proteger el medioambiente un mediambiente sostenible y el futuro del sectpr agrario extremeño.

Esta operación favorece la estructura de la deuda al otorgar una mayor flexibilidad en intereses y plazos, asegurando condiciones más ventajosas en cuanto a costes de financiación y alargando la vida media de la cartera, lo que contribuye directamente a la mejora de la sostenibilidad financiera a largo plazo y a una mayor diversificación de las fuentes de financiación. En conjunto, este préstamo supone un refuerzo significativo para la estabilidad y la sostenibilidad financiera a largo plazo de la comunidad.