Gallardo promete restablecer la financiación recortada a la cooperación internacional en Extremadura

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha mantenido este jueves en Mérida una reunión con la Coordinadora Extremeña de ONGD -entidades que trabajan en la cooperación internacional para promover el desarrollo- en la que se ha comprometido a restablecer la financiación recortada y "devolver la dignidad" a las organizaciones.

Durante el encuentro, Gallardo ha puesto en valor la trayectoria solidaria de Extremadura y ha señalado que "el pueblo extremeño es un pueblo sin fronteras", con una historia migratoria que, a su juicio, "ha forjado una identidad solidaria" que se refleja en la labor de las ONGD. Según el candidato, durante las últimas tres décadas estas entidades han proyectado "la mejor imagen de Extremadura" a través de jóvenes "comprometidos, valientes y trabajadores" que defienden la justicia social, la igualdad, el feminismo y la lucha contra la emergencia climática.

Críticas a la gestión de la Junta

El candidato socialista ha criticado la gestión de la Junta en los últimos dos años y ha acusado al actual Ejecutivo de "despreciar y asfixiar" al sector al recortar un 33% la financiación "pese a aprobar los presupuestos más altos de la historia". También ha denunciado el bloqueo de la Ley de Cooperación, las dificultades para ejecutar proyectos y que, según ha dicho, se haya cuestionado la profesionalidad de las entidades calificándolas de "chiringuitos".

"Guardiola vendió a las ONG para asegurarse el sillón de presidenta y ha cumplido su parte del trato", ha afirmado Gallardo, quien ha instado a "poner fin a esta infamia".

Gallardo ha afirmado que "a partir del 21 de diciembre" pretende recuperar "la dignidad, el respeto y la consideración" de las ONGD y sus cooperantes. Para ello, ha anunciado que su compromiso pasa por revertir los recortes y avanzar hacia el 0,7% de financiación previsto en la Ley de Cooperación y Solidaridad Internacional de la región. "Extremadura volverá a ser un referente solidario y un ejemplo de compromiso global", ha concluido.