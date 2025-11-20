Black Friday
Llega el Black Friday a Extremadura: la guía definitiva para no perder detalle de los descuentos
La campaña comercial más intensa del año aterriza con fuerza en Extremadura
El Black Friday vuelve a Extremadura con una avalancha de promociones que abarcan moda, belleza, tecnología, deporte y cultura, entre otros. Todas las firmas incluidas cuentan con establecimientos en la región y preparan una de las semanas con mayor afluencia del año.
Tecnología al mejor precio
El pistoletazo de salida lo dará Amazon, que será uno de los primeros en arrancar con descuentos del 20 de noviembre al 1 de diciembre, de hasta el 55% en tecnología, hogar y moda.
El Corte Inglés concentrará sus descuentos principales el 28 de noviembre, aunque ya tiene rebajas activas del 17 al 23 en electrónica y electrodomésticos.
Por su parte, Mediamarkt, presente en el centro comercial El Faro, mantiene su campaña de 'SIVIEMBRE', con descuentos del 12 al 19 de noviembre y rebajas de hasta el 50%.
La moda se prepara
Las marcas del grupo Inditex (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Lefties), activarán descuentos:
- Online: el 27 de noviembre, a las 21:00h en la app y a las 22:00h en la web
- En tiendas físicas: comienzan el viernes 28
Mango y H&M seguirá el mismo calendario que Inditex, y abrirán sus ofertas el 28 de noviembre, con rebajas de hasta el 50%.
El grupo Tendam (Cortefiel, Springfield, Pedro del Hierro y Women’s Secret entre otros) comenzará el 27 de noviembre, aunque ya ofrece promociones previas con su pre-Black Friday ofreciendo descuentos del 30% al 50%.
Las firmas de complementos no se quedan atrás. En cuanto a joyería, Tous ofrecerá rebajas en joyería y bolsos a partir del día 28, con un descuento extra del 10% para usuarios registrados en su página web, mientras que Singularu ya ha comenzado con sus ofertas, con rebajas de hasta el 50% en piezas seleccionadas. Misako y Calzedonia también esperarán al día 28 para desvelar sus descuentos. Multiópticas, por su parte, ya incorpora ofertas en gafas de sol y complementos.
Belleza con ofertas
La belleza está muy presente en diferentes puntos de la región y, en esta ocasión, el sector se adelanta con grandes ofertas y descuentos:
- Kiko Milano: oferta 3+3 desde el 15 de noviembre, por la compra de tres productos, regalan otros tres totalmente gratis.
- Druni: del 24 de noviembre al 1 de diciembre, con hasta el 80% en perfumes y el 70% en maquillaje.
- Primor: cuenta con descuentos pre-Black Friday ya activos.
- Sephora: -25% en marcas seleccionadas.
- Arenal Perfumerías: rebajas online de -5€ por compras superiodres a 39€ o -10€ por gastar más de 79€.
- Douglas: activa los descuentos el 28 de noviembre.
Deporte: equiparse sale más barato
Tiendas deportivas también se suman los descuentos:
- Sprinter: grandes descuentos el 28 de noviembre y un pre-Black Friday de -20% en Nike, adidas y Puma.
- Decathlon: rebajas del 14 de noviembre al 1 de diciembre en textil, calzado y material deportivo.
Descuentos en lectura
Un buen libro siempre será un acierto para regalar estas navidades, y esta es la mejor época para conseguir los grandes lanzamientos si se aprovechan los descuentos como los que ofrece La Casa del Libro: desde ya un 5% de descuento en libros y envío gratuito.
- Colas en el Ayuntamiento de Badajoz para presentar recursos contra la tasa de basura: 'Iremos donde tengamos que ir
- Badajoz cambia el gran árbol de Navidad por una guirnalda de luces y un photocall gigantes
- El escaparate más comentado de Badajoz: una Virgen de tamaño natural irrumpe en El Faro
- Confirmado: El nuevo McDonalds de Badajoz estará junto a El Corte Inglés
- La borrasca Claudia dispara las incidencias en Badajoz: los bomberos atienden 33 emergencias en 20 horas
- Condenada a devolver a su exmarido el dinero de un coche que compró antes de casarse
- Parcelas municipales en Badajoz que no interesan: la venta de dos terrenos en San Roque Norte queda desierta
- Educación investiga un posible caso de acoso escolar en el IES Ciudad Jardín de Badajoz