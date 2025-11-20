Meteorología
¿Cuándo nevará en Extremadura? La región se congela ante un brusco desplome térmico
El frío continúa asentándose en la región, dejando un ambiente plenamente invernal antes de tiempo
El frío continúa asentándose en la región, debido a una masa de aire ártico que continúa su paso por la península y trae consigo un adelanto invernal.
Viernes 21
Las temperaturas seguirán en descenso durante toda la jornada, con madrugadas especialmente frías: 4ºC en Cáceres y Badajoz, 3ºC en Mérida, 2ºC en localidades como Guadalupe o Zafra y apenas 1ºC en Monesterio.
El día será soleado y despejado, lo que permitirá un ligero ascenso térmico, aunque insuficiente para aliviar la sensación de frío. Badajoz marcará la máxima regional con 14ºC, seguida de Mérida y Villanueva del Fresno con 13ºC. En localidades como Llerena, Jerez de los Caballeros o Monesterio las máximas oscilarán entre los 9ºC y los 10ºC. En la provincia de Cáceres, la situación será similar: 11ºC de máxima en la capital y 10ºC en Trujillo, Guadalupe y Valverde del Fresno.
Sábado 22
Pese a los cielos despejados, Extremadura se convertirá en un auténtico congelador. Las mínimas caerán hasta los -2ºC en Pinofranqueado y -1ºC en Trujillo, Cabeza del Buey o Ladillar. Cáceres, Badajoz y Navalmoral de la Mata registrarán 0ºC. En el resto de la región, ninguna mínima superará los 2ºC.
Solo Badajoz llegará a los 14°C de máxima. En el resto del territorio, las temperaturas más altas oscilarán entre los 10ºC y los 13ºC.
Domingo 23
Los cielos se nublarán en toda la región, dejando lluvias generalizadas en la provincia de Cáceres y precipitaciones nocturnas en Badajoz.
Las temperaturas subirán ligeramente respecto al sábado, aunque en puntos como Herrera del Duque se mantendrán los 0ºC de madrugada. Cáceres y Badajoz registrarán mínimas de 3ºC, y Mérida, Almendralejo y Navalmoral de la Mata bajarán hasta los 2ºC. Las máximas ascenderán tímidamente: 17ºC en Badajoz, 16ºC en Mérida y 14ºC en Cáceres.
¿Cuándo nevará en Extremadura?
Hasta la madrugada del viernes, el tercio norte peninsular se mantiene en alerta naranja por nevadas en cotas bajas. No es el caso de Extremadura, donde la probabilidad de nieve es reducida.
Aun así, no se descarta algún episodio débil en cotas altas durante la madrugada del martes, especialmente en la sierra de Tentudía y en áreas montañosas próximas al Sistema Central.
