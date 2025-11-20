La UEx aprueba que la Facultad de Medicina lleve el nombre de Guillermo Fernández Vara

La Universidad de Extremadura (UEx) ha aprobado que el nuevo edificio de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, en el campus universitario de Badajoz, lleve el nombre de Guillermo Fernández Vara, el expresidente de la Junta de Extremadura fallecido el pasado mes de octubre. Se reconoce de este modo la trayectoria del anterior mandatario de la comunidad vinculado al impulso sanitario y formativo en Extremadura.

En sesión ordinaria, el Consejo de Gobierno de la UEx ratificó el pasado miércoles la decisión que previamente había refrendado la Junta Extraordinaria de la citada facultad al objeto de reconocer la contribución de Fernández Vara al «desarrollo sanitario, educativo e institucional de la región», según informan fuentes de la UEx.

La Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud concedió el pasado octubre a título póstumo una de sus distinciones al expresidente extremeño, médico forense de profesión y profesor del centro universitario.

Tras la muerte del político, fue la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, la que propuso poner el nombre de Guillermo Fernández Vara a esta facultad.

Por otro lado, según recoge Efe, también el Ayuntamiento de Cáceres ha anunciado que solicitará formalmente al Gobierno de España y a la Junta de Extremadura que el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE), en fase de construcción, lleve el nombre del expresidente extremeño.

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno

Más allá de la nueva denominación, la sesión del Consejo de Gobierno, presidida por el rector, Pedro M. Fernández Salguero, estuvo marcada por importantes avances en planificación académica, fortalecimiento de la cooperación y de la estrategia investigadora de la UEx. Entre otros acuerdos, se dio luz verde al Grado en Documentación y Gestión de la Información Digital, que se incorporará a la oferta de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación, y también se aprobó el ‘Master of Science in Sustainability, Innovation and Entrepreneurship in Smart Rural Territories’, un programa internacional coordinado por la UEx junto a universidades de Portugal, Rumanía, Irlanda y Francia, y el Máster en Creación y Gestión de Empresas en Entornos Rurales, impulsado por el Centro Universitario de Plasencia.