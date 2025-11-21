Caso Cilleros: un jurado popular juzgará a la joven acusada de matar a su bebé recién nacido

Un jurado popular se encargará de juzgar a la joven del municipio cacereño de Cilleros que se mantiene en prisión provisional acusada de matar a su bebé recién nacido. Fue fue detenida por la Guardia Civil el 21 de junio de 2024 (cuando tenía 22 años) tras haber dado a luz en su domicilio y hallar el cadáver del bebé en la vivienda familiar.

Instrucción

El caso amplió su fase de instrucción por parte del Juzgado Número 2 de Coria, ya que la jueza solicitó una prórroga de seis meses, con la joven acusada de matar a su bebé recién nacido en el municipio cacereño en prisión provisional.

Así lo ha avanzado este viernes el abogado de la joven investigada Ángel Luis Aparicio, que se ha dirigido a los medios a las puertas de la cárcel de Cáceres, donde la joven permanece en prisión preventiva. El letrado también ha informado de que el juzgado ha archivado la investigación como supuestos cómplices para el padre, la madre y la hermana de la acusada.

Según Aparicio, el jurado popular se encargará de juzgarla por el cargo de asesinato. De momento, la instrucción continúa (después de que la jueza haya solicitado esa ampliación por falta de pruebas) y lo hará en base a la causa de asesinato que se le imputa; pendiente de fijar fecha del juicio oral.

Referente a esa prórroga, y según fuentes judiciales, se solicitó un volcado de teléfono móvil y de redes sociales pero se recibió incompleto, por lo que la jueza lo pidió de nuevo.

Embarazo críptico

Los hechos se remontan al 21 de junio del año pasado, cuando la Guardia Civil detuvo a la acusada. Aunque el hallazgo por parte de los agentes se produjo un día antes, alertados por los vecinos.

Pero no fue hasta el día siguiente que se procedió a su detención, porque la acusada se encontraba ingresada en el Hospital Ciudad de Coria para recibir asistencia sanitaria tras el parto.

La juez de guardia acudió al levantamiento del cadáver del recién nacido en el domicilio después de que los agentes se personaran en la vivienda junto a un equipo de profesionales sanitarios, que no pudieron hacer nada por salvar la vida del bebé.

Posteriormente, la autopsia reveló que el bebé de la joven detenida en Cilleros nació vivo. El abogado Ángel Luis Aparicio ha alegado que su representada sufrió lo que se conoce como un “embarazo críptico o silencioso”. Es decir, que no sabía que estaba embarazada. “Ni ella ni nadie de su familia, ni su propia pareja”.

Además solicitó un informe de evaluación psiquiátrica que determinara la capacidad volitiva de la joven acusada. Un embarazo críptico “no es un caso excepcional”. Es decir, hay mujeres que, “efectivamente, están embarazadas, no lo saben y dan a luz o sufren un aborto, según la naturaleza decide”, según el letrado.