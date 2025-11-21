La compraventa de viviendas marca un 20% de alza anual en Extremadura tras el mejor septiembre de la serie

Tras el parón que la compraventa de viviendas había experimentado en Extremadura en agosto, cuando se contabilizó el primer descenso interanual en la cifra de operaciones de todo 2025, en septiembre el sector inmobiliario retomó el pulso con vigor y regresó de las vacaciones con el mejor dato para el noveno mes del año de la serie completa del Instituto Nacional de Estadística (INE), que arranca en 2007.

En total, fueron 1.198 las transmisiones de este tipo que se formalizaron en la comunidad autónoma, pulverizando el registro más alto observado hasta la fecha, que fue el de 2024, con 1.105 transacciones. Hasta ese momento, las dos únicas ocasiones en las que se había superado el millar de compraventas en septiembre fueron en 2007 y 2008, con 1.044 y 1.020, respectivamente, últimos ejercicios antes de entrar de lleno en la gran recesión que hundió el volumen de compraventas durante un largo periodo de tiempo.

Este fuerte repunte dejó el crecimiento en los tres primeros trimestres del año en un 20% respecto al mismo periodo de 2024, con 9.525 operaciones. A falta del último trimestre del año, el número alcanzado ya supera, con la única excepción de 2022, el de cualquiera de los años enteros que transcurrieron entre 2011 y 2023.

El alza de las compraventas de casas en Extremadura fue la cuarta mayor del país. Dobló la media de España, donde, con un 3,8% interanual de auge, el sector también recuperó el pulso después del pinchazo de agosto. A nivel nacional se contabilizaron 63.794 operaciones, de nuevo la mayor cifra que se registra en este mes desde el inicio de la serie en 2007.

Valoración de los portales

Los portales inmobiliarios apuntan que los datos conocidos esta semana sobre el mercado inmobiliario confirman que el número de transacciones sigue creciendo a nivel nacional, aunque a un ritmo mucho "más moderado", lo que podría indicar que nos estamos acercando al "techo" en el volumen de operaciones.

El portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, indica que la oferta disponible está "en mínimos", marcando un claro límite a este crecimiento y, en paralelo, los altos precios que se están alcanzando provocan que muchos compradores se retiren debido a la imposibilidad de hacer frente a estos importes.

Desde la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fadei) se afirma que la paulatina normalización de las operaciones, con un aumento discreto en septiembre tras las cifras negativas del mes precedente, se debe a que los precios ya se están empezando a "topar con los salarios y la falta de oferta de vivienda".

La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) defiende que el mercado se mantiene en un "momento positivo, pero frágil". La compraventa de viviendas, considera, mantiene la estabilidad gracias al impulso de la obra nueva y a la escasez de opciones para alquilar, que llevan a comprar a una parte de los inquilinos. Por su parte, la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, explica que el giro de la política monetaria está actuando como "palanca" para dinamizar el mercado y que 2025 podría cerrar con alrededor de 710.000 compraventas y más de 470.000 hipotecas, lo que consolidaría este año como el mejor desde 2007 en número de compraventas si se mantiene el volumen de transacciones.

El director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font, prevé que una demanda muy activa, los tipos contenidos y las expectativas de aumentos de precio sigan estimulando el mercado y que "con toda probabilidad" se mantendrá el momento de gran actividad que vive el sector.