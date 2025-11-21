El tiempo en Extremadura
Extremadura registra sus primeras temperaturas bajo cero: el frío irrumpe con fuerza y prepara un fin de semana gélido
La localidad cacereña de Piornal registra la madrugada de este jueves a vierne -1,7 grados centígrados
El otoño ya es una realidad. Primero, llegaron las lluvias, torrenciales en algunas zonas de Extremadura, pero con temperaturas benignas. Pasado ese primer fenómeno que trajo la borrasca Claudia, ahora aterriza una bajada térmica que ha traído consigo las primeras temperaturas bajo cero en la región.
Así, y según recoge la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta madrugada fue especialmente fría en Piornal, en Cáceres, que las 2.10 de esta madrugada registró -1,7 grados. Le siguen Herrera del Duque, en Badajoz, -0,9 grados a las 7.40 horas, Retamal de Llerena y Navalmoral de la Mata, con -0,8 grados a las 8.00 horas, y Zafra con -0,5 grados.
Pronóstico para el fin de semana
El fin de semana sigue la estela de los últimos días y el frío arrecia. Así, y según la Aemet y Meteored, este sábado los termómetros de varias poblaciones extremeñas se posicionan en los cero grados de mínima, como Badajoz ciudad, y el resto oscilará entre 1 y 2 grados. A estas cifras se suma una masa de aire muy frío, que potencia el riesgo de heladas nocturnas incluso en zonas llanas.
Este hielo se registra, previsiblemente, en los valles cerrados, zonas de dehesa al norte o en cotas moderadas de Cáceres y en las sierras. Mientras que en Badajoz se prevé en los valles y en las zonas de acumulación de agua.
Qué hacer ante el frío
Esto es lo que recomiendan los expertos:
- Si vas a estar al aire libre en mañanas de sábado o domingo, lleva ropa térmica para las madrugadas, pues puede lucir ambiente de mañana invernal
- En zonas de valle o ribera de Extremadura, evita dejar maquinaria o vehículos sin protección en exteriores que puedan verse afectados por heladas
- Vigila condiciones de conducción por la mañana temprano, sobre todo en las zonas más elevadas o apartadas
