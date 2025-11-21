Gallardo defiende una campaña "netamente extremeña" y asegura que el PSOE llega al 21D "con fuerza"

A un mes de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, el candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha afirmado que el PSOE afronta este periodo "con absoluta ilusión, con muchas ganas y con mucha fuerza". Ha asegurado que el PSOE "sale preparado para ganar estas elecciones" y ha avanzado que la campaña será "trepidante" y centrada en la sociedad extremeña.

Gallardo ha insistido en que la campaña tendrá un marcado carácter regional. Aunque ha reconocido que podrán sumarse ministros y responsables nacionales del partido, ha precisado que "será una campaña netamente extremeña" porque para el PSOE "es fundamental que las decisiones se tomen en Extremadura".

Gallardo ha señalado que el acto de presentación de candidaturas celebrado el pasado miércoles refleja el dinamismo del proyecto socialista y ha subrayado que en estos comicios "nos jugamos dos modelos completamente diferentes": uno que, según ha dicho, "ha privilegiado a quienes más tienen y ha recortado derechos fundamentales en sanidad, educación o dependencia", y otro que apuesta por "recuperar una sanidad pública de calidad, una educación para nuestros hijos y una dependencia digna para nuestros mayores".

El candidato asevera que el partido "está perfectamente engrasado para afrontar estas elecciones, pese a que algunos pensaron que nos iban a coger distraídos". En este sentido, ha reiterado que durante las próximas semanas mantendrá una agenda constante de visitas a municipios y encuentros con asociaciones, colectivos, empresas y organizaciones.

Un programa de compromisos

"El programa electoral del PSOE será un programa de compromisos y tiene que recoger todas las peticiones y preocupaciones de la sociedad extremeña organizada. Podríamos hacerlo internamente, pero eso nos obligaría a equivocarnos. Queremos acertar al máximo y por eso vamos a sus casas, para escucharles", ha explicado.

El candidato ha recordado que la convocatoria electoral "se ha decidido desde Madrid, con la connivencia de Feijóo y Guardiola, y no responde a las necesidades de los extremeños".

"Queremos una campaña donde los protagonistas sean las mujeres y hombres que trabajan cada día aquí, que se dejan la piel para que Extremadura crezca desde dentro", ha señalado. Gallardo también ha confirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volverá a Extremadura en más de una ocasión durante la campaña.