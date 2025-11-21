Irene de Miguel denuncia la "privatización escandalosa" de la sanidad extremeña y promete atención primaria en 48 horas

La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, ha defendido este viernes que las elecciones autonómicas del 21 de diciembre representan "una oportunidad" para que llegue "el cambio" a la región y se impulsen "propuestas progresistas y de transformación social". Así lo ha señalado tras una reunión en Mérida con responsables de CCOO en la que han abordado asuntos como sanidad, dependencia y empleo.

De Miguel ha asegurado que su formación se compromete a garantizar la atención primaria "en un máximo de 48 horas" y a que las listas de espera sanitarias respeten los tiempos marcados por ley. Ha criticado que "se está privatizando de manera escandalosa nuestro servicio sanitario sin que haya una mejora", y ha advertido de que Extremadura tiene "unas listas de espera que nos hacen campeones del país", con un "modelo perverso" de peonadas y externalizaciones.

Dependencia y residencias públicas

Durante el encuentro, la candidata ha abogado por ampliar las plazas en las residencias públicas y reforzar los programas de atención a la dependencia. También ha denunciado los incumplimientos laborales en las contratas públicas, citando los casos del transporte sanitario o Canal Extremadura, y ha defendido "un mayor seguimiento" de los contratos para evitar abusos: "Nosotras no lo vamos a permitir".

En materia laboral, ha propuesto incentivar a las empresas que generen empleo de calidad y asegurar que las condiciones laborales sean dignas, señalando que "la clase trabajadora tiene claro lo que necesita para mejorar el mercado laboral".

Críticas a la derecha y llamada al voto progresista

Para la candidata, las urnas del 21D ofrecen "una oportunidad enorme para arrinconar a las derechas", a las que acusa de ser "incapaces de entenderse", generando "inestabilidad e incertidumbre". Ha advertido de que "un voto a la derecha y a la extrema derecha es un voto a la inestabilidad" y ha acusado a PP y Vox de "jugar una partida de ajedrez con Extremadura".

Ha recordado que esta semana el presidente de Vox, Santiago Abascal, advirtió a la candidata del PP, María Guardiola, de que llevaría a la región a nuevas elecciones "las veces que hiciera falta". A su juicio, si las encuestas aciertan, el resultado "puede ser igual o peor" y dejar a la comunidad "en la misma o en peor situación".

Una campaña centrada en Extremadura

De Miguel ha lanzado un mensaje a la ciudadanía progresista desencantada, apelando a que Unidas por Extremadura es una formación "útil, sólida y solvente" que pone "los problemas de Extremadura por encima de cualquier otro interés".