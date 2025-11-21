El PSOE critica el coste de 7 millones del 21D y tilda a Guardiola de "mitómana"

El portavoz del Comité Electoral del PSOE, Antonio Rodríguez Osuna, ha expresado este viernes que el coste de 7 millones de euros que supondrá a la Junta de Extremadura el adelanto de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre responde "al capricho y la soberbia de Guardiola".

El motivo de este fuerte incremento del gasto es la ausencia de cofinanciación estatal: al convocarse los comicios en solitario, el presupuesto se dispara y multiplica por dos el gasto autonómico respecto a mayo de 2023, que fue de 2,8 millones al contar con aportación del Estado.

Rodríguez Osuna ha sostenido en rueda de prensa que las elecciones "no han sido convocadas por problemas en la tramitación de los presupuestos, sino única y exclusivamente por orden de Feijóo". Ha afirmado que con esos siete millones "se podrían haber hecho muchas cosas", entre ellas "abordar la gratuidad de los comedores escolares", "pagar más de la mitad del coste de los seguros agrarios" o "construir un centro de salud o un colegio en algún municipio de Extremadura".

El portavoz socialista ha lamentado que "son recursos que pierden los extremeños y las extremeñas única y exclusivamente porque a alguien en Madrid se le ocurrió convocar elecciones porque le venía bien al Partido Popular y a Feijóo".

También ha recordado que esa misma cantidad permitiría "avanzar en los programas de atención a los mayores y a la dependencia, en los programas de atención a la soledad, como el programa LAZOS". Ha anunciado que el PSOE incluirá en su programa electoral "la extensión de este servicio de atención a la soledad a toda Extremadura".

Críticas al uso institucional en precampaña

Rodríguez Osuna ha acusado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, de "utilizar las instituciones públicas a su antojo" y de desarrollar "una campaña electoral con presupuesto público de la comunidad autónoma". Ha subrayado que, como alcalde de Mérida, "no se me ocurre ir a inaugurar nada por respeto al electorado" y ha reprochado a la presidenta "el uso partidista que está haciendo día tras día de la Junta de Extremadura, que es de todos, no es suya".

El portavoz socialista ha denunciado que Guardiola está utilizando actos institucionales para anunciar obras o actuaciones "que no ha ejecutado" y ha afirmado que "ayer mismo se fue a anunciar obras de regadío". Según ha dicho, "no lo puede hacer" y lo hace "porque hay una complicidad de la Junta Electoral de Extremadura". Ha añadido que dicho órgano "parece entender que todo lo que está haciendo María Guardiola con fondos públicos no tiene ningún problema".

En este sentido, se ha preguntado: "Si lo hago yo, ¿qué va a decir la Junta Electoral de Extremadura? ¿Nos va a tratar igual que a Guardiola o nos va a tratar de manera diferente?".

Ha criticado también que "no puede ser que lleve dos años sin hacer nada y que ahora, en 32 días, vaya a resolver los problemas de la región". Ha asegurado que la presidenta está "anunciando cosas que dice que va a hacer pero que no ha hecho en dos años" y ha afirmado que "es una mitómana, una mentirosa compulsiva; llega a lo patológico anunciar cosas que dice que va a hacer y no ha hecho en dos años".

Situación sanitaria y reproches al PP

Rodríguez Osuna ha advertido de que mientras se suceden estos anuncios, "100.000 extremeños y extremeñas de la Campiña Sur llevan sin servicio de oftalmología desde noviembre". Ha asegurado que "el Servicio Extremeño de Salud se está cayendo a cachos, sin personal, sin atención y elevando citas que no se cumplen".

De cara a los comicios del 21 de diciembre, ha señalado que los ciudadanos deberán elegir entre "dos modelos muy claros": uno que "defiende los servicios públicos" y otro que, según ha dicho, pretende "desmontarlos".

"Los extremeños y extremeñas no pueden despistarse. El 21 de diciembre tenemos que decidir nosotros, no que decidan en Madrid", ha advertido. "A los socialistas extremeños no nos manda nadie. Repito, a los socialistas extremeños no nos manda nadie".

Condena del fiscal general

Durante su intervención, el portavoz socialista se ha preguntado "qué le parece al PP" la sentencia que afecta al secretario provincial del PP en Badajoz, tras publicarse "pantallazos y WhatsApp que demostraban que ofrecía un puesto de trabajo a cambio de mantener relaciones sexuales". Ha reprochado que "cuando salen noticias falsas sobre los socialistas, algunos vienen corriendo a preguntarnos, pero cuando hay algo tan grave respecto al PP, parece que no interesa".

Preguntado por la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha indicado que "esa valoración le corresponde al PSOE federal y al Gobierno de España". Ha criticado que el PP esté centrando su campaña "únicamente en lo que pasa en Madrid, en Pedro Sánchez, en el fiscal general", mientras que "de Extremadura, cero". Ha concluido que "a los socialistas extremeños lo que nos preocupa es Extremadura, no las batallas internas del PP ni sus obsesiones nacionales".