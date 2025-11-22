El 25-N más negro en Extremadura: tres asesinadas y más delitos contra la libertad sexual

Las tres mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de 2025 (Ilham en Don Benito, María en Aldeanueva el Camino y Verónica en La Codosera y otras 35 en España) marcan el año más negro de la violencia de género en Extremadura desde que hay registros (las muertes se contabilizan desde 2003 y suman 16 desde entonces) y evidencian también la necesidad de volver a salir a las calles el próximo 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (designado por la ONU en 1999), para frenar una lacra social que no cesa.

«Estamos consternadas, es una situación que no se había producido nunca en la región», reconoce la directora del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEx), Beatriz Arjona, que asegura que se está reforzando la red de recursos en la comunidad para que las víctimas confíen en las instituciones y denuncien antes de que llegue a producirse el peor de los desenlaces. «Si están en casa y no se lo cuentan a nadie, no vamos a poder llegar hasta ellas para ayudarlas. Es muy importante que lo cuenten y que si ellas no pueden, denuncien sus familiares o alguien del entorno más cercano», insiste la directora del IMEx.

La realidad, en datos

Los asesinatos de Ilham, María y Verónica a manos de sus compañeros de vida y padres de sus hijos (en los tres casos las parejas convivían y tenían menores a su cargo) son la máxima expresión de la violencia machista que sufren las mujeres en distintos ámbitos y parte de ella se refleja en las denuncias.

Los últimos datos del Ministerio del Interior, a través del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, dicen que actualmente hay en Extremadura 2.957 mujeres que requieren seguimiento policial, 37 de ellas son menores de edad y 1.571 tienen menores a cargo. Son los casos de violencia de género activos en el Sistema VioGén hasta el pasado 31 de octubre y son casi 300 más que hace un año, cuando se registraron 2.661 casos activos. Del total actual, uno de ellos está considerado de riesgo extremo, 30 de riesgo alto, 557 de nivel medio y 2.360 de riesgo bajo.

No obstante, según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, en el último año las denuncias por violencia de género han descendido en Extremadura, aunque se registran una media de nueve cada día en la comunidad. Durante todo 2024 se interpusieron 3.299 y en los seis primeros meses de este 2025 van 1.522.

Pero la que ejercen las parejas o exparejas no es la única violencia machista que sufren las mujeres hoy día. Otro reflejo son los delitos contra la libertad sexual, que no han parado de crecer en los últimos años. Según las estadísticas de criminalidad del Ministerio de Interior, durante 2024 se registraron 395 denuncias por estos hechos (agresiones sexuales con o sin penetración principalmente), de las que en 353 la víctima era una mujer (el 89,4% del total). Es la cifra más elevada desde que hay estadísticas concretas (en los últimos quince años) y duplica incluso a los casos registrados en 2020. En el conjunto del país, durante el año pasado se registraron casi 23.000 delitos contra la libertad sexual: el 86% las víctimas eran mujeres.

«Sigue sin ser una prioridad»

Con este panorama, el 25-N se hace más necesario que nunca para alzar la voz y luchar contra la persistencia de esta lacra que está costando reducir. «Yo quiero pensar que toda la sensibilización que se está haciendo promociona mucho que la mujer denuncie, que se pongan en conocimiento de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado las situaciones que sufren y por eso quiero pensar que estas denuncias vienen también impulsadas por todas las campañas que estamos haciendo para apoyar a las víctimas y que afloren. Porque queremos que salgan a la luz todos los casos y que las instituciones judiciales lo juzguen de la manera más pertinente posible», valora la directora del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEx), Beatriz Arjona Rovira.

Sin embargo, desde otros colectivos, como la Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz, denuncian que la violencia que se ejerce contra las mujeres y las niñas «sigue sin ser un asunto prioritario para los gobiernos», señala su presidenta, Isabel Franco.

Los principales actos del martes

Por todas estas razones, para este próximo martes, ya son varias las convocatorias que se han lanzado para movilizar a la sociedad contra la violencia machista. En Badajoz, Mujeres Progresistas ha convocado (18.00 horas) una manifestación, que se repetirá en Cáceres (18.30 horas) convocada por la Plataforma de Mujeres por la Igualdad de Cáceres, donde también la Asociación María Telo ha organizado una Vigilia Feminista para este domingo, 23 de noviembre. Entre otras citas, en Mérida, la Plataforma 25N ha programado una manifestación el martes 25-N a las 19.00 horas y en Plasencia, a esa misma hora, se celebrará una concentración convocada por la Plataforma Feminista.