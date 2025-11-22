Gallardo, en defensa de la Ley de Memoria Histórica: "El franquismo negó a Extremadura la electricidad y expulsó a miles de extremeños" de su tierra

"El Partido Socialista no va a permitir la derogación de la Ley de Memoria Histórica por parte del Gobierno de Guardiola. Apoyamos el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de España y combatiremos la llamada ley de la concordia, una norma que solo ha generado discordia y humillación". Así de contundentes se han mostrado hoy el candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, en Villafranca de los Barros, localidad en la que ha reafirmado el compromiso y la defensa del PSOE con la "memoria democrática y la dignidad de las víctimas del franquismo. Gallardo ha subrayado que la anulación de la norma extremeña "es la mayor infamia cometida en esta legislaturaa".

Y ha añadido que el Ejecutivo popular "ha sido probablemente el peor gobierno de la historia de Extremadura", opinión que no solo basa por la eliminación de la ley de memoria histórica, sino también por "su falta de acción política", pero ahonda en los esfuerzos por "a atacar la memoria y la dignidad de quienes sufrieron la represión". E ilustra esta afirmación recordando las declaraciones de la consejera de Cultura cuando se refirió a la memoria histórica como "memoria histérica, la incorporación de pseudohistoriadores que han difundido bulos y el desprecio mostrado hacia familias que llevan décadas buscando a sus seres queridos asesinados y arrojados a las cunetas".

Por todo ello, ha recalcado que su partido no permitirá la derogación de la ley y ha anunciado que el próximo 21 de diciembre, "si obtiene la confianza mayoritaria, su gobierno restablecerá la Ley de Memoria Histórica de Extremadura, una medida esencial para reconstruir la dignidad de una tierra que fue castigada y atrasada por la dictadura".

Extremadura, la peor tratada por el franquismo

En este sentido, el candidato socialista ha desvelado que "Extremadura fue peor tratada que muchas colonias durante el franquismo: se le negó la electricidad y se expulsó a miles de extremeños", y, por ello, ha subrayado que "defender la memoria es también defender un futuro más justo y cohesionado para la región".

Después de sus palabras, Gallardo ha acudido al acto institucional de entrega de títulos de Hijos Adoptivos, Hijos Predilectos y Medallas de Oro de Villafranca de los Barros, donde se ha rendido homenaje a Ramón Ropero y Ángel Calles, a quienes ha calificado como figuras esenciales para entender la Extremadura democrática. De Ramón Ropero ha destacado que "ha sido, sin lugar a dudas, una parte esencial de la columna vertebral del Partido Socialista, el partido que ha transformado Extremadura gracias a la entrega y la valentía de su generación". Del mismo modo, ha reconocido a Ángel Calle, de quien ha subrayado que "fue maestro de políticos y desempeñó un papel destacado en la transición española hacia la democracia. Homenajearles es también homenajear la memoria y la dignidad de esta tierra", ha apostillado.