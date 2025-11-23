El empresariado, colectivo que suscita mayor confianza entre los extremeños

Siete de cada diez extremeños confía en que las empresas, empleadores y líderes empresariales harán lo correcto. En concreto, el porcentaje de quienes responden afirmativamente a esta pregunta es del 72%, lo que supone cerca de veinte puntos más en media nacional, que es del 53%. Además, el 88% de la ciudadanía extremeña tiene plena confianza en su empleador. Son algunas de las cifras que figuran en el último Informe Edelman, donde se pregunta a los ciudadanos por la confianza que les merecen instituciones como empresariado, Gobierno, medios de comunicación y oenegés.

Tanto a nivel nacional como extremeño el estudio revela que es este colectivo el que más confianza suscita entre todas las instituciones sobre las que se consulta. «El hecho de que el tejido productivo extremeño esté conformado mayoritariamente por pymes y microempresas favorece la cercanía entre trabajadores y empresarios, ya que la relación llega a ser casi familiar o sin el casi y es clave en la valoración que se recoge en este informe», señala Javier Peinado, secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex).

«En un contexto de alta fragmentación social, económica y política, donde las instituciones tradicionales sufren una pérdida progresiva de credibilidad, las empresas aparecen como uno de los pocos actores capaces de mantener un vínculo de confianza sólido con los ciudadanos», se recoge en el informe.

Contraste con "el trato" del Gobierno

En este sentido, Peinado considera que «este aprecio social al empresariado contrasta con el trato que desde el Gobierno se da la figura del empresario, denostado, despreciado e incluso a veces demonizado». Por contra, aduce, «la ciudadanía sabe quién genera riqueza y empleo en su entorno y quién vive de esa riqueza generada y se permite el lujo de insultar a quien la produce».

Asimismo, el responsable de la patronal extremeña esgrime que «el nivel de confianza se disparó con la pandemia», cuando las personas pudieron «comprobar en su barrio o en su calle el esfuerzo de tantos pequeños empresarios y empresarias por mantener el servicio en todos los rincones extremeños, haciendo frente a una situación extraordinariamente difícil»

Por lo que se refiere a las figuras de liderazgo empresarial, el informe Edelman recoge que casi la mitad de extremeños confía en que los CEO de las empresas hagan lo correcto, porcentaje que sube al 69% si se pregunta por ‘mi CEO’. A juicio del secretario general de la Creex, «es muy significativo» que la valoración crezca notablemente cuando en la encuesta se pregunta por la visión que el extremeño tiene por su propio jefe o empleador. Algo que atribuye a que «la configuración del tejido productivo regional, donde predominan las pymes y microempresas, genera una relación más directa y cercana entre trabajadores y empresarios, y esto se plasma en un mayor nivel de proximidad y confianza».

Época de cambios

El documento incide en que, en una época marcada por grandes cambios, en especial los que atañen a la tecnología y la transición ecológica, es fundamental que la ciudadanía confíe en sus líderes empresariales, como queda patente en Extremadura.

De hecho, cuando se pregunta en qué medida se confía en que la empresa haga lo correcto en cuanto a garantizar que la introducción de nuevas tecnologías e innovaciones en la sociedad está bien gestionada, un 65% de extremeños muestra plena confianza en las empresas, porcentaje que sube once puntos si en la misma cuestión se hace referencia a ‘mi empleador’.

Por lo que atañe a las causas que lleva a estos índices de confianza, el informe alega que «es importante matizar que la generación de confianza no se basa en una idealización o en una narrativa, sino en la experiencia real y en los hechos concretos, por lo que se podría presuponer que la alta confianza de los ciudadanos extremeños en las empresas en general puede estar relacionada con esa relación de cercanía y de conexión con el impacto real del tejido empresarial».

«La alta confianza en ‘mi empleador’ debe ser interpretada como una oportunidad estratégica. No se trata únicamente de un reconocimiento simbólico, sino de una base real donde las empresas están legitimadas para liderar el cambio en un contexto en plena transformación», se concluye en el estudio.