El proyecto extremeño que combate la pobreza energética lidera la apuesta internacional de la UEx

La Universidad de Extremadura (UEx) ha desarrollado cinco proyectos de investigación-acción en cooperación internacional desarrollados a lo largo de 2025, con el objetivo de transformar realidades sociales, ambientales y educativas tanto en Iberoamérica como en la propia Extremadura.

Así, entre las iniciativas, ha sobresalido Comunidades energéticas piloto (España-México), centrado en combatir la pobreza energética en entornos urbanos vulnerables. Liderado por el investigador Diego Carmona, en colaboración con el Instituto Tecnológico de Monterrey y la ONG local Pueblo Bicicletero, la propuesta ha demostrado la capacidad de la investigación universitaria para generar soluciones reales y replicables. Este proyecto se ha convertido en la referencia de la convocatoria por su innovación, impacto social directo y su potencial de continuidad.

Desafíos universitarios

Además, los proyectos se presentaron en la Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres, en una convocatoria dotada con 60.000 euros, procedentes del programa UEX4Iberoam, financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aexcid). Cada investigación ha tenido una duración máxima de cinco meses y ha abordado desafíos globales como la migración, la igualdad de género, la educación o la sostenibilidad.

La UEx, a través de la Oficina Universitaria de Cooperación y Acción Solidaria (Cooperas), subraya que apuesta por una investigación al servicio de la ciudadanía global, capaz de "conectar ciencia y acción social y de contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible", resaltan desde la universidad.

"Un proyecto con vocación de continuidad"

Durante la presentación, la directora de la Aexcid, Isabel Belloso destacó que el objetivo de la Junta de Extremadura es "ensanchar la cooperación" y dar continuidad a iniciativas como estas, de las que aseguró que dejan aprendizajes útiles y medibles.

Por su parte, la directora de Cooperas, Silvia Román, celebró la calidad de los trabajos presentados y remarcó la importancia de las alianzas entre universidad, ONG y empresas, un "modelo que multiplica el impacto social y está alineado con la Ley 3/2023 de Cooperación y Solidaridad Internacional de Extremadura".

Los cinco proyectos seleccionados

Además del proyecto sobre pobreza energética, la convocatoria ha impulsado otras cuatro iniciativas de alto valor transformador:

Makerspace para el Buen Vivir (Bolivia): innovación tecnológica y saberes tradicionales para comunidades rurales. Equipo del IP Antonio Gordillo junto a ONGD Paisajeco.

innovación tecnológica y saberes tradicionales para comunidades rurales. Equipo del IP Antonio Gordillo junto a ONGD Paisajeco. Protocolos para migrantes transnacionales (España-México): estudio comparativo sobre vulnerabilidades en rutas migratorias. Equipo del IP David Conde con Accem.

estudio comparativo sobre vulnerabilidades en rutas migratorias. Equipo del IP David Conde con Accem. Género, deporte y transformación social (Bolivia): intervención educativa para promover la equidad entre adolescentes. Equipo del IP Pedro A. Sánchez con la ONGD Sinergos.

intervención educativa para promover la equidad entre adolescentes. Equipo del IP Pedro A. Sánchez con la ONGD Sinergos. Jugando por un futuro mejor (Perú): deporte y salud para la infancia vulnerable en Trujillo. Equipo del IP Tomás G. Calvo junto a la Fundación César Acuña Peralta.

Todos los proyectos buscan generar impacto social medible, incorporar innovación sostenible y ofrecer resultados replicables en otros territorios.