Gallardo, respaldado por el ministro Hereu, anuncia un plan de choque para recuperar "todos los proyectos paralizados" en Extremadura

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha denunciado este lunes en Navalmoral de la Mata que el actual Ejecutivo “ha paralizado el desarrollo industrial de Campo Arañuelo y de toda Extremadura”, una situación que, según ha subrayado, supone “dos años y medio perdidos en un ámbito en el que no podemos permitirnos perder ni un solo minuto más”.

Durante una visita a Expacio Navalmoral, Gallardo ha defendido que se trata de “un polígono industrial que nació del análisis, la visión y, sobre todo, del trabajo de un gobierno socialista que entendió que la industrialización debía ser el motor de desarrollo de Extremadura”. En el recorrido ha estado acompañado por el ministro de Industria, Jordi Hereu, y han conocido las instalaciones de la empresa extremeña Ondupack, a la que ha definido como “símbolo del ADN emprendedor de nuestra tierra”.

Gigafactoría y proyectos pendientes

El candidato ha recordado que los gobiernos socialistas de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara trabajaron para atraer grandes inversiones, entre ellas la gigafactoría de Navalmoral de la Mata, que “hoy debería estar llena de obreros y trabajadores construyendo una instalación clave para el desarrollo del norte de Extremadura”. Ha remarcado que el proyecto “cuenta con todas las autorizaciones, financiación europea asegurada y el respaldo del Gobierno de España”.

Sin embargo, ha lamentado que “Guardiola haya preferido el enfrentamiento con el Gobierno de España antes que defender el progreso industrial de Extremadura”, lo que, según su valoración, “ha paralizado no solo la gigafactoría, sino también el barrio previsto para acoger a los trabajadores que generaría esta inversión”.

Plan de choque tras el 21D

Gallardo ha anunciado que, si recibe la confianza de la ciudadanía el próximo 21 de diciembre, pondrá en marcha “un plan de choque para recuperar todos y cada uno de los proyectos industriales que este Gobierno ha detenido”, iniciativas que —ha recalcado— “ya tenían autorizaciones, licencias y financiación listas para comenzar”.

El candidato socialista ha concluido con un mensaje de urgencia: “No hay tiempo que perder. Extremadura ya ha perdido dos años y medio. No perderemos ni un solo minuto más”.

El alcalde de Mérida, el ministro de Industria y el delegado del Gobierno, en la capital extremeña, este lunes. / EUROPA PRESS

El ministro de Industria y Turismo también ha realizado este lunes una visita a la ciudad de Mérida, donde ha hecho parada en el consistorio para firmar en el libro de honor.

Acompañado del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, Hereu ha sido recibido en el ayuntamiento por el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna.

Tras firmar en el libro de honor, el ministro se ha desplazado hasta el Mercado de Calatrava de la capital extremeña, donde ha visitado las obras de reforma de la instalación para su conversión en Museo de Historia y Arqueología de Mérida.