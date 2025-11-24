Un hombre de 78 años, en estado crítico tras caer desde un andamio en Talayuela

Un hombre de 78 años se encuentra en estado crítico a consecuencia de la caída desde un andamio en el patio interior de una vivienda en Talayuela, según informa del Centro de Emergencia 112 de Extremadura.

El accidente se ha registrado a las 15.54 horas de este lunes, momento en el que se recibió una llamada alertando de un accidente personal por caída de altura. Hasta el lugar se desplazaron una Unidad Medicalizada (UME 8-1), una ambulancia de soporte vital básico (SVB 8-1), personal del Centro de Salud de Talayuela, una patrulla de la Guardia Civil y una dotación de Bomberos del SEPEI, tal como recoge el documento.

Según la ficha de emergencias, el afectado —identificado como José Gutiérrez Izquierdo— ha sufrido una fractura craneal y fue trasladado en estado crítico al Hospital Campo Arañuelo.

Accidentes laborales en Extremadua

Según informa la Junta de Extremadura, en 2024, se registraron 23.906 accidentes laborales, de los cuales 11.195 tuvieron baja médica.

De esos accidentes con baja:

11.008 fueron leves

154 fueron calificados como graves

13 fueron muy graves

20 resultaron mortalmente

Además, en el primer trimestre de 2025 se contaron 5.280 accidentes de trabajo, lo que representa una reducción del 7,4 % respecto al mismo período del año anterior.

