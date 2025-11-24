Accidente
Un hombre de 78 años, en estado crítico tras caer desde un andamio en Talayuela
El accidente ha ocurrido en el patio interior de una vivienda y el afectado sufrió una fractura craneal
Un hombre de 78 años se encuentra en estado crítico a consecuencia de la caída desde un andamio en el patio interior de una vivienda en Talayuela, según informa del Centro de Emergencia 112 de Extremadura.
El accidente se ha registrado a las 15.54 horas de este lunes, momento en el que se recibió una llamada alertando de un accidente personal por caída de altura. Hasta el lugar se desplazaron una Unidad Medicalizada (UME 8-1), una ambulancia de soporte vital básico (SVB 8-1), personal del Centro de Salud de Talayuela, una patrulla de la Guardia Civil y una dotación de Bomberos del SEPEI, tal como recoge el documento.
Según la ficha de emergencias, el afectado —identificado como José Gutiérrez Izquierdo— ha sufrido una fractura craneal y fue trasladado en estado crítico al Hospital Campo Arañuelo.
Accidentes laborales en Extremadua
Según informa la Junta de Extremadura, en 2024, se registraron 23.906 accidentes laborales, de los cuales 11.195 tuvieron baja médica.
De esos accidentes con baja:
- 11.008 fueron leves
- 154 fueron calificados como graves
- 13 fueron muy graves
- 20 resultaron mortalmente
Además, en el primer trimestre de 2025 se contaron 5.280 accidentes de trabajo, lo que representa una reducción del 7,4 % respecto al mismo período del año anterior.
