El PSOE plantea un segundo cara a cara centrado en las cuatro fuerzas parlamentarias de Extremadura

El PSOE de Extremadura ha solicitado formalmente a la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA) la celebración de un debate electoral a cuatro entre las formaciones con representación parlamentaria, como complemento al debate a once ya planteado por Canal Extremadura. Así lo ha trasladado este lunes el portavoz del Comité Electoral socialista, Antonio Rodríguez Osuna, durante una rueda de prensa.

Según ha explicado, esta petición se recoge en una carta remitida a la dirección de la cadena pública, en la que el partido defiende que un debate más reducido permitiría “un análisis más comparado y exhaustivo de la gestión autonómica”, en un proceso electoral adelantado por primera vez en 42 años de autonomía.

Rodríguez Osuna ha señalado que el adelanto electoral “ha supuesto un coste de siete millones de euros que podrían haberse destinado a reforzar servicios públicos”, por lo que considera que la ciudadanía debe disponer de espacios informativos que faciliten una valoración detallada de los dos últimos años de legislatura.

Petición de participación a PP y Guardiola

El portavoz socialista ha instado al Partido Popular y a su candidata, María Guardiola, a participar tanto en el debate pedido para Canal Extremadura como en el propuesto por RTVE. A su juicio, “la televisión pública extremeña tiene la obligación de ofrecer un debate a cuatro que permita examinar de forma rigurosa los éxitos y fracasos del Gobierno de Guardiola”.

Además, ha reclamado que no se delegue la presencia en portavoces o futuros candidatos: “Si la señora Guardiola no quiere acudir al debate de Televisión Española, esperamos que al menos esté dispuesta a hacerlo en Canal Extremadura”, ha señalado.

Compromiso del PSOE con las movilizaciones del 25N

Rodríguez Osuna ha recordado también que mañana martes se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, subrayando que este año Extremadura registra el mayor número de víctimas mortales por violencia machista desde que existen datos. Lo ha calificado como “uno de los mayores dramas que sufre nuestra sociedad” y ha llamado a secundar las convocatorias con “firmeza, respeto y unidad”.

El PSOE de Extremadura ha confirmado que estará presente en todas las movilizaciones del 25N, en Badajoz, Mérida, Cáceres y numerosos municipios de la región. El secretario general y candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, participará en la manifestación de Badajoz prevista a las 18:00 horas.

Igualdad y políticas públicas

El portavoz ha reiterado el compromiso del PSOE de recuperar la Consejería de Igualdad en la próxima legislatura. Ha afirmado que el actual Ejecutivo regional “no ha puesto en marcha ni un solo programa nuevo” y que los fondos del Pacto de Estado financiados por el Gobierno de España sostienen buena parte de las políticas vigentes en la materia.