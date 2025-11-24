Los seguros agrarios abonan 8,8 millones por fenómenos tormentosos en Extremadura

Los importes de indemnización por actividad tormentosa a explotaciones agrarias extremeñas ascienden a 8,8 millones de euros en 2025. En todo el país la cifra se situó en 446 millones, «mayoritariamente ya abonados», según los datos aportados este lunes por Agroseguro que destacó que es la cifra más elevada registrada en un año. Sumando el resto de los riesgos cubiertos por el seguro agrario, la estimación de indemnizaciones de 2025 (a 31 de octubre) alcanza los 694 millones de euros.

Récord de superficie

En total, Agroseguro superó el millón de hectáreas declaradas con siniestro en 2025 en España a causa de las tormentas de pedrisco, lluvia torrencial o persistente y viento, un «registro inédito» en los 45 años de existencia del sistema español de Seguros Agrarios Combinados que supera el «máximo histórico» de 2018, situado en 857.949 hectáreas.

Castilla-La Mancha, con 78 millones, y Aragón, con 68 millones, son las comunidades que suman los mayores importes de indemnización por actividad tormentosa, seguidas de Región de Murcia, con 64,1 millones, y de Castilla y León, con 52,5 millones.

Producciones de alto valor

La estimación de indemnizaciones corresponden a daños registrados en explotaciones aseguradas en 27 líneas de seguro diferentes y destaca especialmente la severidad de estas tormentas sobre producciones de alto valor y muy presentes en el campo español, como los frutales (152 millones), los herbáceos extensivos (106 millones), la uva de vino (64 millones), las hortalizas (49 millones) y los cítricos (37 millones).

La sociedad ha insistido en que las "elevadas" cifras de superficie e indemnización deben a la actual realidad climática marcada por fenómenos meteorológicos más recurrentes e intensos y por el "constante" incremento del aseguramiento ante la "creciente preocupación" de los agricultores y ganaderos por la estabilidad de sus explotaciones.

Así, han recordado que las tormentas han descargado de manera recurrente a lo largo de todo el año y que se agravaron "notablemente" durante los meses de mayo, junio (con 460.000 hectáreas siniestradas durante el mes) y julio, si bien la cifra del millón de hectáreas se ha alcanzado a finales de octubre tras las tormentas puntuales registradas en diferentes puntos de la península.

Por otro lado la sociedad ha informado de que para gestionar esta "elevada" superficie de siniestros, la mayor parte concentrada en unas semanas concretas del año, el sistema de Seguros Agrarios Combinados ha contado con un contingente de alrededor de 350 peritos colaboradores.