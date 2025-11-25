Extremadura abre el plazo para optar a 28 millones en ayudas a la transformación y comercialización de productos agrícolas

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este martes la convocatoria de ayudas destinadas a inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas correspondientes al ejercicio 2025, dotadas con 28 millones de euros.

Estas subvenciones forman parte del PEPAC 2023-2027 y están cofinanciadas al 75 % por el Feader.

Objetivo de las ayudas

La convocatoria está dirigida a proyectos que contemplen la creación de nuevos centros productivos, así como la ampliación o modernización de instalaciones ya existentes. La finalidad es diversificar la producción, incorporar mejoras en productos, procesos o servicios, e impulsar modelos más innovadores y competitivos.

El objetivo último es que los productos agrícolas de Extremadura mantengan altos estándares de calidad, al tiempo que se facilita a las empresas del sector herramientas que refuercen su competitividad y seguridad.

Dotación y plazos

El presupuesto asciende a 28 millones de euros, distribuidos en dos anualidades: 10 millones en 2027 y 18 millones en 2028, con cargo a los presupuestos autonómicos.

El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses a partir del 26 de noviembre de 2025. Podrán beneficiarse las personas físicas o jurídicas, titulares de empresas agroalimentarias que transformen y comercialicen o que vayan a transformar y comercializar los productos agrícolas contenidos en el anexo I de los Tratados de Funcionamiento de la Unión Europea y el algodón, exceptuando los productos de la pesca.

Estas actuaciones se contemplan en el Plan Estratégico de la Política Agraria Comunitaria de España 2023-2027 (Pepac) y serán financiadas en un 75% con cargo los fondos Feader.