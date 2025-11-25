Elecciones en Extremadura
Juntos por Extremadura-Levanta denuncia ante la Junta Electoral una publicación del PSOE
La formación sostiene que el mensaje difundido por el diputado socialista César Ramos vulnera la normativa electoral
Juntos por Extremadura-Levanta ha anunciado que su candidato, Raúl González, se ha personado este martes ante la Junta Electoral Central para registrar una denuncia formal contra el diputado socialista César Ramos. Según la formación, el motivo es una publicación difundida el lunes en las redes sociales del parlamentario, en la que aparece un mensaje político acompañado de la imagen de un cartel histórico del PSOE con el lema 'Vota PSOE'.
En ese mensaje, Ramos afirma: “Estamos preparados para la campaña electoral. El 21 de diciembre a volver a impulsar Extremadura con un gobierno socialista”, texto que acompaña con la citada imagen electoral.
Valoración del candidato
Según Raúl González, este contenido supone una vulneración de la normativa electoral, porque “condiciona la intención de voto difundiendo simbología y mensajes propios de campaña fuera del periodo legalmente establecido”.
El candidato sostiene que “el uso de un cartel con el lema ‘Vota PSOE’, aunque sea histórico, constituye una forma inequívoca de propaganda electoral”. A juicio de González, su difusión “en un momento en el que la ley prohíbe expresamente este tipo de mensajes afecta a la igualdad de condiciones entre candidaturas y altera la neutralidad que debe regir todo proceso electoral”.
Objetivo de la denuncia
La formación afirma que la presentación de esta denuncia busca “garantizar el cumplimiento estricto de la legislación, la neutralidad institucional y el respeto a las normas que rigen cada convocatoria electoral”. González añade que la ciudadanía extremeña “merece un proceso limpio, transparente y ajustado a derecho, donde ninguna formación utilice atajos ni recursos indebidos para influir en el voto”.
Juntos por Extremadura-Levanta recalca que continuará “vigilante y firme ante cualquier vulneración que afecte al correcto desarrollo del proceso electoral” y reivindica una campaña “centrada en propuestas, diálogo y juego limpio”.
- Los bomberos de Badajoz exigen el cese del jefe del parque municipal
- Sagrajas amplía su Navidad artesanal: este año ilumina más calles y espera superar los 15.000 visitantes
- El negocio que triunfa en TikTok aterriza en Badajoz
- Detenido un joven por agredir sexualmente a una mujer en el paseo de los arroyos de Badajoz
- Yo veía que me iba a violar': el desgarrador testimonio de Belén Santos, la trabajadora de limpieza de Badajoz que escapó de su agresor
- Badajoz tendrá un mercadillo extraordinario por el 'Black Friday' el 29 de noviembre
- Elvas acogerá la 'mayor feria de antigüedades de Portugal' del 21 al 23 de noviembre
- Al menos 40 personas duermen en la calle en Badajoz: los colectivos reclaman activar el protocolo de frío