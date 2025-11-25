El Gobierno autoriza una alianza con Diamond Foundry para invertir 2.350 millones de euros en una fábrica de componentes de chips en Trujillo

El Consejo de ministros ha dado luz verde este martes a una nueva operación de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) que supondrá una inversión en Extremadura de 2.350 millones de euros para la instalación de una fábrica que producirá componentes para chips de alto rendimiento con una tecnología única de vanguardia basada en diamantes sintéticos como sustrato. Según han adelantado fuentes del Ejecutivo, a lo que se ha dado luz verde en concreto es a una inversión de SETT de 752 millones de euros para crear una sociedad conjunta con la empresa tecnológica estadounidense Diamond Foundry, que ya produce en la actualidad en Trujillo lingotes de diamante monocristalino. Este material es química y físicamente idéntico al diamante natural y se usa para aplicaciones industriales, principalmente instrumentos de corte de precisión y óptica.

La nueva planta fabricará diamantes monocristalinos como sustrato semiconductor que se utilizarán para obleas y chips de alto rendimiento. El diamante monocristalino SCD (Single Crystal Diamond) presenta un enorme potencial para la microelectrónica, ya que es el material que mejor rendimiento ofrece en aplicaciones de alto voltaje, alta temperatura y alta frecuencia por sus propiedades eléctricas y térmicas, que superan no solo al silicio, sino a las de otros semiconductores.

El proyecto tiene previsto ampliar las capacidades de fabricación de lingotes en Trujillo e incorporar actividades de corte de obleas, lapeado (alisado de alta precisión), pulido e inspección (revisión de la calidad de las obleas). Se trata de un cambio de paradigma en la industria de semiconductores, al utilizar diamantes como nuevo sustrato para los chips y aumentará la eficiencia en la computación con menor gasto energético.

Puntera

La instalación de Trujillo será puntera a nivel global y se convertirá en un centro único de producción de este tipo de material para chips. Suministrará a grandes compañías del sector, cubriendo las necesidades de la industria de fabricación de chips o sectores como defensa y automoción, entre otros. España se convertirá así en el mayor centro mundial de sustratos de diamante para semiconductores.

Se estima que el impacto económico sobre la economía española sea muy significativo. En los primeros diez años del proyecto la aportación al PIB está estimada en unos 2.150 millones de euros. Está previsto que el proyecto genere alrededor de 500 empleos directos y más de 1.600 empleos indirectos en actividades ligadas a la actividad productiva de la fábrica, generando un impacto muy positivo en la ciudad de Trujillo y en toda Extremadura.

Industria de los semiconductores

Esta operación contribuye a fortalecer el liderazgo de España en la industria de los semiconductores y posicionarse como centro de desarrollo de tecnología, además de situar a Europa en cabeza del mercado integrador de la cadena de valor.

La inversión de la SETT forma parte del PERTE Chip, cuyo objetivo es reforzar las capacidades de diseño y producción de la industria de la microelectrónica y los semiconductores en España. La ejecución del fondo PERTE Chip, previsto por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – fondos Next Generation, está entre las funciones de la SETT, que, además, gestiona dos instrumentos financieros más para potenciar el ecosistema empresarial tecnológico: Next Tech, dedicado a las tecnologías disruptivas, y Spain Audiovisual Hub, que apoya la digitalización del sector audiovisual.

La Junta pide "certezas"

Poco antes de conocerse la aprobación de este proyecto, la portavoz de la Junta, Elena Manzano, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha reclamado "certezas" para una comunidad autónoma que está "cansada de anuncios" que, en muchas ocasiones, ha agregado, se concentran en periodos electorales y que luego "no se materializan en nada".

Por ello, ha pedido "responsabilidad y rigor a todos", y en concreto se ha referido al Estado, para que "mire a Extremadura, para que invierta en Extremadura, para que destine todos esos fondos que son tan necesarios" para promover la industria y que dentro de "muy poco" este proyecto sea una realidad.

Asimismo, sobre si la empresa ha solicitado de alguna forma la implicación también de la Administración regional, ha señalado que por el momento no se ha recibido ninguna solicitud formal.

Valoración de Gallardo

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, ha valorado como “una noticia extraordinaria” la aprobación por parte del Gobierno de España de una inversión de 2.350 millones de euros para instalar en Trujillo la primera fábrica de Europa capaz de producir diamantes monocristalinos para semiconductores.

Gallardo ha destacado que este proyecto generará 2.100 empleos directos, 500 de ellos fijos, y que supone “un punto de inflexión” para la región. “Este proyecto coloca a Extremadura en el mapa internacional de la tecnología. Es empleo, innovación y futuro. Representa la Extremadura que queremos construir”, ha subrayado.

Asimismo, ha situado esta noticia en una línea histórica de transformación impulsada por gobiernos socialistas y ha considerado que cuando sea presidente, a partir del próximo 21 de diciembre, trabajará por hacer realidad estos proyectos. “Juan Carlos Rodríguez Ibarra dio visibilidad a esta tierra, puso a Extremadura en un lugar que hoy ocupa. Guillermo Fernández Vara soñó con una revolución industrial vinculada a la tecnología y a la sostenibilidad.” “En esta nueva etapa, a mí me va a tocar desarrollar esos proyectos, hacerlos realidad. Extremadura siempre ha crecido con gobiernos del PSOE”, ha aseverado.

Gallardo ha lamentado que durante los últimos dos años y medio muchos proyectos industriales permanecieran “bloqueados o abandonados”, y exigió responsabilidad al actual Ejecutivo autonómico. “El Gobierno de Guardiola debería pedir perdón por todo lo que Extremadura ha perdido. La región necesita gestión, trabajo y visión de futuro, no postureo ni titulares vacíos.”, informó el PSOE en nota de prensa.

El líder socialista ha reiterado además que, si gobierna, aprobará el 21 de diciembre un Plan de Choque Industrial para reactivar la gigafactoría, las alternativas para Almaraz y otros proyectos estratégicos. “Este plan será la palanca para recuperar el tiempo perdido. Con el Gobierno de España de nuestro lado y con la confianza de la ciudadanía, Extremadura volverá a avanzar,” ha remarcado.