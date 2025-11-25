Luz verde al decreto que permite a los 220 jefes de servicio del SES ejercer en clínicas privadas

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este martes la reforma normativa que permitirá a los jefes del Servicio Extremeño de Salud (SES) ejercer también en la sanidad privada. Según ha explicado la consejera portavoz, Elena Manzano, se trata de una reivindicación histórica del colectivo, siendo Extremadura la única región, junto a Navarra, que en la actualidad mantenía esta limitación en España.

El decreto 152/2006 obligaba a estos profesionales a mantener la dedicación exclusiva y ejercer su labor únicamente en el sistema público para evitar conflictos de intereses. Ahora, el Ejecutivo autonómico confía en que esta flexibilización sirva para fidelizar el talento y evitar la marcha de médicos especialistas a otras regiones. "Respaldamos el principio de libertad profesional", ha destacado Manzano.

220 jefaturas

El SES cuenta actualmente con 220 jefaturas, de las que 86 son de servicio y 134 de sección, sobre las que se aplica esta limitación. A partir de ahora, todos los profesionales que ocupen estos puestos podrán ejercer también en la privada "si así lo consideran", tras la renuncia al complemento específico vinculado a la dedicación exclusiva.

Los trámites para reformar el decreto 152/2006 se iniciaron hace meses. El pasado mes de mayo el cambio se abordó en la Mesa Sectorial de Sanidad y tras pasar las fases de consulta pública y alegaciones, este martes ha recibido la aprobación definitiva en el Consejo de Gobierno. Su aplicación se hará efectiva en los próximos días, tras la publicación del nuevo texto en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

Santi García

Oposición de CCOO

Hay que destacar que CCOO se ha mostrado contrario a esta modificación, al entender que se trata de una medida "oportunista y muy cuestionable" tras 19 años de vigencia. El sindicato acusa a la Junta de Extremadura de "querer influir" en las negociaciones que se están llevando a cabo a nivel estatal con el Ministerio de Sanidad para la modificación del Estatuto Marco, que prohibiría expresamente que los jefes de servicio y de sección de los hospitales trabajen en el ámbito privado "por un evidente conflicto de intereses".

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios recuerda que los nombramientos de los jefes de servicio y sección son "de carácter voluntario y remunerado" y que la Consejería de Salud "debe defender el servicio público y la dedicación de los profesionales a este servicio".

Por todo ello, considera que la propuesta es "una intromisión en unas negociaciones sindicales con intereses políticos que utiliza malintencionadamente argumentos como una pretendida libertad profesional sin tener en cuenta el conflicto de intereses ni el bien general".