The Hall, el primer salón inmobiliario de Extremadura, reunirá en Cáceres a 25 empresas del sector y a medio centenar de expertos

The Hall, el primer salón inmobiliario de Extremadura, reunirá entre el jueves y el sábado próximos en Cáceres a 25 empresas expositoras de diferentes ámbitos vinculados al sector de la vivienda, al tiempo que acogerá mesas redondas en las que casi medio centenar de expertos analizarán la situación del mercado inmobiliario, especialmente en el ámbito autonómico, pero también en el nacional.

“Desde el primer momento queríamos darle forma a algo que no se hubiera hecho nunca en Extremadura y que siguiera la estela de los grandes salones inmobiliarios que tienen lugar en Madrid, Málaga o Barcelona”, ha apuntado este martes Conrado Gómez, CEO de Amantesdementes, una de las firmas promotoras de esta iniciativa junto con ARC Arquitectura. Durante la presentación del evento, que ha tenido lugar en el Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Cáceres, Gómez ha incidido en que se trata de un proyecto “muy ambicioso” a pesar de que “estamos hablando de la primera edición”. En este punto, ha precisado, la iniciativa nace “con vocación de continuidad”.

Expositores

En total serán alrededor de 25 expositores los que tomarán parte en este salón, enfocado fundamentalmente al mercado de la vivienda. De esta forma, estarán representados promotoras, constructoras, inmobiliarias, estudios de arquitectura, proveedores de materiales o entidades financieras, entre otros. Se celebrará en las instalaciones de Cáceres Fórum (Recinto Ferial de Cáceres) con acceso libre y horario ininterrumpido de diez de la mañana a siete de la tarde.

Además, Gómez, ha destacado que “si hay algo que diferencia” a esta muestra es que está destinada tanto al público general como al profesional. En este sentido, hay previstas mesas redondas en las que tomarán parte 46 ponentes que vienen tanto de Extremadura como del resto de España. “Vamos a hacer una radiografía del sector inmobiliario, fundamentalmente en Extremadura, pero hablaremos de todo el país”, ha resumido.

Asimismo, ha agregado, los compradores “que quieran acercarse” al recinto podrán tener asesoramiento en los ámbitos "legal, financiero y de consultoría que requiere una compra de vivienda”. Por último, ha considerado que este salón es “quizás el mejor ejemplo de la colaboración público-privada” puesto que se cuenta con el apoyo institucional” de la Junta de Extremadura, del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Sepes, la Diputación de Cáceres y el ayuntamiento cacereño, aparte del de una serie de empresas privadas como Plano, Pisos.com y Gestyona. “Creemos que es el camino para hacer este tipo de proyectos que son muy ambiciosos”, ha esgrimido.

"No se ha hecho nada parecido"

Por su parte, Antonio Ibarra, socio de ARC Arquitectura, ha subrayado también que “no se ha hecho nada parecido” a este salón hasta la fecha en Extremadura en cuanto a "proyecto ambicioso, por número de empresas asistentes" y por el nivel de los ponentes. Entre ellos estarán “los mayores especialistas de nuestra comunidad” y también “importantes profesionales” a escala nacional. “Queríamos que no solamente fuera un espacio de exposición", sino también darle "contenido", en el que "el elemento principal fuera la vivienda y todo girara alrededor de ella”, ha argumentado.

Nueve mesas redondas

Entre otras cuestiones, Ibarra ha recordado que este es, además, “un momento controvertido” en el sector, “porque, por un lado, hay mucha demanda de vivienda” pero, por otro, “no tanta oferta”, por lo que se va a recabar la opinión de “los principales” expertos “del mundo profesional" y "del académico” para que “den luz” sobre cómo pueden casarse ambas. Los retos del sector inmobiliario, sus oportunidades, la colaboración público-privada, las tecnologías avanzadas como aplicadas a estas actividades o las facilidades financieras serán otros de los temas que protagonizarán las nueve mesas redondas.